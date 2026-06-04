A horas del partido entre Perú vs. Haití, Adrián Quiroz se alista para ser titular y Universitario ya sabe qué hará con él.

Mientras Adrián Quiroz se prepara para ser titular con la Selección Peruana en el amistoso internacional frente a Haití en Estados Unidos, en Lima su futuro podría quedar definido en cuestión de días. El volante se ha convertido en una de las prioridades de Universitario de Deportes para reforzar su mediocampo de cara al Torneo Clausura 2026.

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Tras la salida de Martín Pérez Guedes, la dirigencia crema considera indispensable incorporar un volante con dinámica, recorrido y capacidad para generar fútbol. En ese escenario, Adrián Quiroz aparece como uno de los futbolistas que más consenso genera dentro del área deportiva merengue.

El buen rendimiento mostrado por el mediocampista en Los Chankas durante el Torneo Apertura 2026 despertó el interés de varios equipos, pero Universitario tomó la delantera y busca cerrar la operación cuanto antes para incorporarlo a la pretemporada del Torneo Clausura 2026.

De hecho, la intención del club es que el jugador pueda sumarse inmediatamente después de concluir su participación con la Selección Peruana en la fecha FIFA, permitiéndole adaptarse rápidamente al sistema de Héctor Cúper.

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Adrián Quiroz junto a la Selección Peruana en Miami. (Foto: Selección Peruana)

Universitario y Los Chankas afinan detalles del acuerdo

Según informó el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, las conversaciones entre Universitario de Deportes y Los Chankas entrarán en una etapa decisiva durante los próximos días: “Se van a reunir para afinar detalles. Se podría dar un avance más y es cuestión de definir cuestiones salariales por un contrato de dos años y siete meses”, señaló el comunicador.

Además, precisó que el primer paso para concretar la transferencia será alcanzar un entendimiento entre ambas instituciones. Una vez resuelto ese punto, las negociaciones con Adrián Quiroz entrarían en la recta final para convertirlo en uno de los primeros refuerzos de Universitario para afrontar el Torneo Clausura 2026.

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Adrián Quiroz entrenando con la Bicolor previo a los partidos ante Haití y España. (Foto: Selección Peruana)

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití en Estados Unidos?

El partido entre Perú vs. Haití se juega este viernes 5 de junio a las 7:00 PM.

¿Cuánto vale actualmente Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz vale 400 mil euros a sus actuales 26 años, según el último informe de Transfermarkt.

Datos claves

Adrián Quiroz es prioridad para Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura 2026.

El volante destacó en Los Chankas durante el Torneo Apertura despertando el interés crema.

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