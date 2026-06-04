Noticias importantes para Universitario llegan desde Chile: se conoció que están buscando a una figura de Colo Colo.

Universitario de Deportes continúa moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su plantel para el Torneo Clausura 2026. Tras confirmarse la salida de Martín Pérez Guedes, la dirigencia crema considera prioritario incorporar un volante creativo que pueda aportar experiencia, generación de juego y presencia ofensiva.

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En ese contexto apareció un nombre que llega desde el fútbol chileno. Se trata de Claudio Aquino, actual jugador de Colo Colo y uno de los futbolistas que viene siendo seguido por la administración merengue para potenciar la mitad de la cancha.

La información surgió desde Chile, donde diversos medios revelaron que Universitario realizó consultas por la situación contractual del mediocampista argentino. Incluso, desde Radio ADN señalaron que el interés existe y que el club peruano ya empezó a recopilar información para evaluar una eventual negociación.

Aunque todavía no hay una oferta formal sobre la mesa, la situación de Aquino podría facilitar cualquier conversación. El volante tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026, pero actualmente no atraviesa su mejor momento dentro del equipo y habría perdido protagonismo en la consideración deportiva.

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Claudio Aquino jugando para Colo Colo ante le interés de Universitario. (Foto: Getty Images)

Claudio Aquino suma buenos números en Chile

Pese a no ser una pieza indiscutible en Colo Colo, Claudio Aquino mantiene estadísticas interesantes durante la temporada. En el Campeonato Chileno 2026 registra dos goles y tres asistencias en doce partidos disputados, números que reflejan su capacidad para participar directamente en acciones ofensivas.

Además, el argentino posee una valoración promedio de 7.10 según Sofascore, rendimiento que lo mantiene como una alternativa atractiva para varios equipos de la región. Mientras tanto, en Universitario de Deportes siguen analizando opciones para reemplazar a Martín Pérez Guedes y consideran que Claudio Aquino reúne características que podrían encajar perfectamente en el esquema de Héctor Cúper de cara al Torneo Clausura 2026.

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Claudio Aquino festejando el título con Vélez Sarsfield como campeón de Argentina en el 2024. (Foto: Getty Images)

¿En qué clubes jugó Claudio Aquino?

Claudio Aquino debutó en Ferro de Argentina y luego pasó por clubes de Defensa y Justicia, Godoy Cruz e Independiente. Luego pasó a Fluminense, regresó a Belgrano, pasó por Unión y después fue a Guaraní y Cerro Porteño. Tras ello regresó a Vélez Sarsfield y finalmente llegó a Colo Colo.

¿Cuánto vale actualmente Claudio Aquino?

Claudio Aquino vale 700 mil euros a sus actuales 34 años, según la valoración oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario de Deportes busca fichar un volante creativo tras la salida de Pérez Guedes.

El argentino Claudio Aquino, mediocampista de Colo Colo, es la opción que analiza el club.

El futbolista registra dos goles y tres asistencias en el Campeonato Chileno 2026.