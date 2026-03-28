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Nicolás Jackson marcó el 1-0 de Senegal tras gran jugada de Mbaye sobre Alfonso Barco y Marcos López

Ibrahim Mbaye desbordó por derecha, superó al defensor peruano y asistió el gol del jugador del Bayern Múnich.

Gol de Senegal ante Perú
© Composición Bolavip PerúGol de Senegal ante Perú

La Selección Peruana volvió a la acción y esta vez midió fuerzas ante su similar de Senegal en la ciudad de París, Francia, en un partido correspondiente a la fecha FIFA.

Nicolás Jackson abrió el marcador para Senegal tras una floja marca de Miguel Araujo en el área. La jugada nació desde mitad de cancha con una gran acción de Ibrahim Mbaye, quien superó en velocidad a Alfonso Barco y asistió el tanto.

Hasta ese momento, el partido era de ida y vuelta. El equipo dirigido por Mano Menezes apostaba por una presión alta para dificultar la salida del rival. Sin embargo, ese planteamiento generó espacios que Senegal supo aprovechar, atacando con velocidad hasta la línea de fondo.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú se medirá ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde las 13:00 horas de Perú en las instalaciones del Estadio Municipal de Butarque, en España, por la fecha FIFA de marzo.

Este encuentro forma parte de la gira a Europa del combinado nacional, que también se vio las caras con su similar de Senegal el pasado 28 de marzo.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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