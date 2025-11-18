Una gran novedad se confirmó a pocos minutos del Clásico del Pacífico entre la Selección Peruana y Chile en Sochi. El capitán de ‘La Bicolor’ ante ‘La Roja’ es Marcos López, a diferencia de Pedro Gallese, quien había portado la cinta en el anterior amistoso ante Rusia el pasado miércoles.

Fue una decisión sorpresiva, que se conoció durante el sorteo de los capitanes en la previa al comienzo del amistoso entre Perú y Chile. Tanto Marcos López como Pedro Gallese son futbolistas considerados referentes en la selección blanquirroja, pero no deja de llamar la atención que cambien la cinta de capitán de un partido al otro.

Marcos López, capitán de Perú ante Chile (X @Sh10nJZ).

La decisión fue bien recibida por los fanáticos peruanos, ya que López ha sido uno de los jugadores de mayor crecimiento en los últimos años. Actualmente, es una fija como titular en Copenhague y el llamado a ser uno de los jugadores líderes en este proceso de recambio generacional en ‘La Bicolor’.

En tanto, Pedro Gallese deja la cinta de capitán (por este partido amistoso), justo cuando ante Rusia tuvo un error costoso en el primer tiempo de ese amistoso. Una mala salida suya fue bien aprovechada por el seleccionado ruso para el gol del 1-0 de Aleksandr Golovin. Más allá de ello, terminó completando un correcto partido por algunas buenas atajadas en el segundo tiempo.

Marcos López elogió a Manuel Barreto y a Jean Ferrari

Marcos López había brindado ciertas declaraciones de apoyo tanto para el entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto, como para el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari. Lo hizo con un pedido de mesura y tranquilidad para esta nueva camada de futbolistas que tiene el seleccionado.

“Tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante”, dijo.

Estas declaraciones muestran un apoyo hacia el proceso actual, lo que le permite también ser esa voz de experiencia y liderazgo que la Selección Peruana actual necesita a futuro. Por lo pronto, ahora, se ganó la cinta de capitán justo después de dichas declaraciones.

