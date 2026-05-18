Adrián Ugarriza terminó la temporada en Israel con gol y ahora piensa en la Selección Peruana

El goleador más importante que hoy tiene la Selección Peruana en el extranjero es Adrián Ugarriza. El atacante viene siendo goleador en Israel y esto no es casualidad. Por esa razón, su convocatoria para los amistosos del cuadro patrio se cae de maduro.

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El atacante nacional terminó una tremenda temporada con el Kiryat Shmona. Esto luego de marcar su gol número 20 en la temporada, 2 de ellos fueron en la Copa de la Liga y 18 en la Premier League de Israel. Esta vez su tanto fue ante el Ashbod en la última temporada del grupo de descenso.

En este último gol del peruano, estuvo en el momento preciso para marcar. Justo en el remate de su compañero el portero rival deja el balón en el área, para lo que ‘Ugagol’ está atento para solo empujar el balón. Terminando así una tremenda temporada en el fútbol de Israel.

Así fue el gol de Adrián Ugarriza:

🇵🇪🇮🇱¡𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗨𝗚𝗔𝗥𝗥𝗜𝗭𝗔! El delantero peruano cerró la temporada de manera espectacular: volvió a marcar en el duelo entre Kiryat Shmona y Ashdod.



‘Ugagol’ alcanzó los 20 tantos en la campaña —2 en la Copa de la Liga y 18 en la Premier League de Israel—,… pic.twitter.com/wo7wqwXYzF — Jorge Castillo (@JCastilloRoque) May 18, 2026

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Adrián Ugarriza piensa en la Selección Peruana

Gracias al gran momento que tiene el peruano, fue entrevistado para el medio Sport5. Donde habló sobre su actualidad, su futuro, pero también con respecto a la Selección Peruana.

“Fue realmente muy emocionante mi primera convocatoria. Cuando llegué aquí, uno de mis principales objetivos al venir a Israel era tener una buena temporada para poder entrar en la selección nacional. Ahora tengo esta oportunidad, y la idea no es solo venir una o dos veces, sino quedarme, seguir trabajando y mejorando para ayudar al equipo”, explicó el atacante.

Seguramente Mano Menezes lo seguirá convocando pensando en los próximos encuentros amistosos. En este caso se enfrentarán en junio a Haití y España, lo que va a ser una gran prueba de fuego para el equipo nacional. Pues hasta el momento en los dos juegos que tuvo el brasileño en el banquillo no se pudo ganar.

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