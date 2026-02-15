Es tendencia:
Selección Peruana

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana

Pese a nacer en Europa, podría terminar jugando en la Selección Peruana de Mano Menezes si es que le dan una llamada.

Por Bruno Castro

Plantel de Dinamo Zagreb.
© Dinamo ZagrebPlantel de Dinamo Zagreb.

Se viene el tan pedido recambio generacional para la Selección Peruana, algo que se pidió durante muchos años y que por fin se dará. Mano Menezes va a hacer cambios, más que todo por obligación, ya que los jugadores que alguna vez fueron a un mundial en el 2018 casi todos están en un mal momento o retirados. Por lo que se vienen cambios y más que todo pensando en jugadores foráneos.

En la FPF tienen que analizar la aparición de los famosos ‘Eurocausas’, futbolistas que nacieron en Europa y pueden representar al Perú. Uno de estos es Matteo Pérez, quien milita en el fútbol de Croacia jugando por el Dinamo Zagreb. Por ahora no ha tenido chances en el cuadro patrio. Pero con la llegada del DT brasileño podría ser su momento de ponerse la franja.

Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice
Matteo Pérez en el Dinamo Zagreb (Foto: Dinamo Zagreb).

Actualmente Pérez está jugando para la Selección de Suecia, pero no en el equipo mayo, sino en el Sub-21. Esto debido a que es complicado que pueda dar el gran salto, mas que todo por la gran competencia que tiene. No le va a ser nada fácil conseguir un puesto en este cuadro. Así que en Perú si se ponen las pilas podrían tener un gran jugador para el futuro.

Con 20 años de edad, es alguien que puede jugar en varias posiciones. Podría ser tanto un lateral por la izquierda, como también un extremo por esa misma banda. Lo cual es sumar un jugador a un universo corto que tiene la Selección Peruana en este momento. Sin mencionar que es bastante joven, con gran futuro por delante.

¿Por qué Matteo Pérez no juega por la Selección Peruana?

La razón es básicamente la falta de comunicación que existe con la Videna. En ningún momento se le ha ofrecido un proyecto para él, si bien incluso lo han invitado a ver partidos del equipo menor cuando estuvo en Lima. Pensando en el cuadro mayor no ha tenido ninguna charla.

Eso quiere decir que todo está en manos del actual entrenador para poder convencerlo de jugar por Perú. Recordemos que no hay muchos peruanos que estén militando en Europa, así que esta es una buena oportunidad para sumar un futbolista de nivel formado en un grande como es el Bayern Múnich.

En Perú se tiene dos opciones claras de lateral por la izquierda. En el caso de Marcos López es el titular por ahora, al estar en Dinamarca nace como el que está por delante de todos. Mientras César Inga es el segundo con opciones de estar en la banda. Por lo que con Pérez ya se tendría a tres de buen nivel compitiendo por un puesto.

Datos Claves

  • Mano Menezes busca el recambio generacional en la Selección Peruana priorizando jugadores foráneos.
  • Matteo Pérez, de 20 años, milita en el Dinamo Zagreb y juega para Suecia Sub-21.
  • El lateral formado en Bayern Múnich no juega por Perú por falta de comunicación con Videna.
Bruno Castro
Bruno Castro
