Mr Peet reveló los dos jugadores que le sorprendieron de la Selección Peruana: “Son lo mejor que tiene…”

La Selección Peruana perdió en su debut con Mano Menezes a la cabeza. Pero a pesar de esta derrota, hay detalles que están gustando y que convencen a muchos. Más que todo, con respecto a dos jugadores que se mostraron diferentes a los demás y que el periodista Mr. Peet no dudó un solo minuto en resaltar.

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El siempre polémico periodista habló en su programa de Youtube ‘Madrugol’ y habló fuerte y claro. Dejando su impresión del partido, pero halagando en especial a dos jugadores de la ‘Bicolor’. Viendo a Erick Noriega como también a Marcos López como los dos diferentes de este equipo, siendo los llamados a ser referentes de este cuadro patrio.

“Me parece que Erick Noriega hizo un muy buen partido. Creo que le da para este partido de partidos, hoy es titular indiscutible en el Brasileirao y eso le está dando el nivel para que sea el mejor jugador de la selección peruana”, comenzó halagando al futbolista de Gremio.

Pero ahí no acabó todo, ya que también terminó de halagar a su compañero Marcos López. Siendo el otro futbolista que le gustó dentro del partido frente a Senegal que se terminó perdiendo por 2-0.

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“Noriega hoy es el mejor de la selección peruana. Le sigue Marcos López, más allá que la gente diga que le jugaron a la espalda. López y Noriega, obviamente lo de Gallese que siempre tiene el mismo nivel, pero esos dos son lo mejor que tiene la selección peruana. Por el nivel que tienen, las ligas en las que están jugando”, agregó el periodista.

Las palabras de Mr. Peet:

Una luz al final del túnel para la Selección Peruana

A pesar de la derrota de la Selección Peruana, Mr. Peet ve el vaso medio lleno en esta oportunidad. Pues considera que a la medida que se sumen más jugadores como los dos mejores de la ‘Bicolor’, el cuadro nacional podría llegar a tener un nivel competitivo de gran nivel.

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“Los que pueden competir de igual a igual eran Noriega y López. No es casualidad porque arrastran el nivel en el que están jugando. No me olvido de André Carrillo porque está en el Brasileirao, pero está de salida. En la medida en la que sumemos jugadores como Noriega y López, vamos a poder competir“, sentenció.

Perú vs. Senegal (Foto: Selección Peruana).

Datos Claves

La Selección Peruana perdió 2-0 ante Senegal en el debut del técnico Mano Menezes .

perdió ante en el debut del técnico . Erick Noriega y Marcos López fueron destacados como los mejores jugadores por Mr. Peet .

y fueron destacados como los mejores jugadores por . El periodista resaltó el nivel de Noriega por ser titular indiscutible en el Brasileirao (Gremio).