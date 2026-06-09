Perú perdió 3-1 ante España, candidata a ganar el Mundial 2026, pero el DT Luis de la Fuente quedó sorprendido por una acción de la 'Bicolor'.

La derrota por 3-1 ante la Selección de España no impidió que la Selección Peruana dejara algunos aspectos positivos en el amistoso internacional disputado en Puebla. De hecho, una acción ofensiva de la ‘Bicolor’ llamó especialmente la atención del entrenador español Luis de la Fuente, quien reconoció que su equipo pasó algunos momentos de dificultad durante el compromiso.

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Más allá del resultado, Perú mostró algunos pasajes de buen fútbol ante una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026. El combinado dirigido por Mano Menezes logró generar ocasiones de peligro y encontró el descuento gracias a una jugada colectiva que evidenció momentos de buen funcionamiento ofensivo.

Del otro lado, España utilizó el encuentro para darle minutos a varios futbolistas que habitualmente no son titulares. Aun así, la ‘Furia Roja’ consiguió imponer su jerarquía y terminó llevándose una victoria que le permite llegar con confianza a la máxima cita del fútbol mundial.

Tras el encuentro, el técnico español Luis de la Fuente analizó el rendimiento de sus dirigidos y destacó varios aspectos positivos. Sin embargo, también reconoció que hubo acciones puntuales en las que Perú consiguió incomodar a una de las selecciones más fuertes del planeta.

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La Selección Peruana en la foto oficial durante el partido amistoso ante la Selección de España previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luis de la Fuente destacó el rendimiento de Perú

El entrenador Luis de la Fuente se mostró satisfecho con la actuación de España y aseguró que el equipo respondió de buena manera pese a algunos momentos de presión generados por la Selección Peruana: “Estamos contentos. Hemos visto al equipo rendir, a los jugadores que no venían teniendo minutos. Hemos estado equilibrados durante todo el encuentro y solo en el gol fallamos. En el balance general hemos estado bastante acertados”, manifestó el seleccionador en declaraciones para TVE.

Posteriormente, el técnico profundizó en el análisis del encuentro y destacó el desempeño colectivo de sus dirigidos. “El primer tiempo fue bueno, pero me quedo con los últimos 15 o 20 minutos. Nos faltó la última jugada, pero el equipo ha estado bien. Independientemente del marcador, creo que los jugadores entraron bien”, concluyó De la Fuente, quien ahora concentra toda su atención en el debut de España en el Mundial 2026.

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El técnico Luis de la Fuente durante el partido amistoso entre Perú vs. España previo al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿En qué grupo del Mundial 2026 está España?

España está en el Grupo H del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

España debuta en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. El partido se jugará el lunes 15 de junio a las 11:00 AM en el Estadio de Atlanta en Georgia, Estados Unidos.

Datos claves

La Selección de España derrotó 3-1 a la Selección Peruana en un amistoso en Puebla.

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El entrenador Luis de la Fuente destacó el rendimiento peruano tras el partido internacional.