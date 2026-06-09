Uno de los responsables del triunfo de España contra la Selección Peruana, fue Pedri. Quien explicó como gestó, su anotación de alta calidad.

La Selección de España venció por 3-1 a la Selección Peruana en un vibrante amistoso internacional disputado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. El compromiso sirvió para que ambos conjuntos midieran fuerzas, destacando el juego colectivo del cuadro europeo frente a la escuadra dirigida por Mano Menezes.

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Uno de los momentos más comentados del encuentro fue la gran anotación de Pedri, figura del FC Barcelona, quien puso el 2-0 parcial a los 31 minutos del primer tiempo. Tras el pitazo final, el mediocampista canario compareció ante los medios de comunicación y detalló la jugada de su anotación, otorgándole todo el crédito de la acción a su compañero de equipo.

La humilde explicación de Pedri sobre su gol

Lejos de llenarse de elogios individuales, el volante español demostró su compañerismo al analizar la jugada que terminó en el fondo de la red del arco de Pedro Gallese. Pedri destacó la gran visión y la técnica de Ferran Torres, quien fue el encargado de asistirlo de manera precisa tras una gran proyección por la banda.

“Sí bueno, Ferri, como juega a pierna natural tiene un buen centro, un buen golpeo y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él porque yo solo tuve que poner el pie. Así que nada, darle las gracias por eso”.

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España contundente y un Perú en reconstrucción

El partido comenzó cuesta arriba para la Blanquirroja con un gol tempranero de Mikel Oyarzabal al primer minuto de juego, seguido por el tanto de Pedri y un autogol de Pedro Gallese a los 52 minutos. A pesar de la adversidad, Perú encontró el descuento a los 65 minutos gracias a Jairo Vélez, sellando el 3-1 definitivo en territorio mexicano.

Este compromiso significó el cierre de la preparación de la escuadra europea de cara a la cita mundialista, consolidando su idea futbolística. Por su parte, para el técnico brasileño Mano Menezes, significó una prueba de alto nivel en su proceso de reestructuración con el combinado sudamericano.

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