La derrota de Perú ante España abrió grietas en el camerino de la Selección Peruana y ya hay algunas reacciones.

La Selección Peruana cayó por 3-1 ante la Selección de España en el último amistoso previo al Mundial 2026 y uno de los jugadores que dio la cara tras el encuentro fue Pedro Gallese. El experimentado arquero analizó el rendimiento del equipo y dejó un mensaje claro para algunos futbolistas que ahora tienen mayor protagonismo dentro de la Bicolor.

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La derrota dejó varias conclusiones para el comando técnico de Mano Menezes. Si bien Perú mostró algunos momentos interesantes en ataque, también evidenció problemas defensivos frente a una de las selecciones más fuertes del planeta, situación que terminó inclinando el partido a favor de la ‘Furia Roja’.

Gallese, uno de los referentes del plantel, reconoció que el equipo atraviesa una etapa de transición tras la salida de algunos jugadores históricos. Por ello, considera que varios futbolistas deben empezar a asumir un papel más importante dentro del grupo.

Entre los nombres que mencionó destacan Oliver Sonne y Marcos López, quienes en los últimos meses han ganado protagonismo y apuntan a convertirse en piezas fundamentales del nuevo proceso de la selección.

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Pedro Gallese con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Gallese pidió más liderazgo y agresividad en Perú

Tras el encuentro, Pedro Gallese destacó que algunos futbolistas deben dar un paso adelante dentro del plantel y asumir nuevas responsabilidades: “Oliver Sonne y Marcos López están asumiendo un poquito más pues al ya no estar otros compañeros, ellos tienen que asumir”, declaró el arquero en conversación con L1 MAX.

Además, el guardameta valoró la jerarquía del rival y recordó que España llega como una de las grandes candidatas a conquistar la Copa del Mundo: “España es uno de los candidatos para llevarse el Mundial y nosotros estamos en un proceso de aprendizaje”, señaló.

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Oliver Sonne con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos años tiene Pedro Gallese?

Pedro Gallese tiene 36 años, es portero peruano y actualmente es jugador de Deportivo Cali de Colombia.

¿En qué clubes ha estado Pedro Gallese?

Pedro Gallese debutó en la Universidad San Martín, tras ello pasó por clubes como Atlético Minero y Juan Aurich. Más tarde estuvo en Veracruz de México, Alianza Lima de Perú y Orlando City de Estados Unidos. Actualmente defiende el arco de Deportivo Cali de Colombia.

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Datos claves

La Selección Peruana cayó por 3-1 ante España en un amistoso previo al Mundial.

El arquero Pedro Gallese analizó el rendimiento del equipo tras la derrota en Puebla.

Gallese pidió mayor liderazgo a futbolistas como Oliver Sonne y Marcos López en Perú.