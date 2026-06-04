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Perú vs Haití: día, hora, canal TV y posibles alineaciones del amistoso internacional en Miami

Perú enfrenta a Haití en Estados Unidos como parte de su preparación internacional. Conoce todos los detalles del amistoso.

Perú vs Haití
© FPFPerú vs Haití

La Selección Peruana continúa su preparación para los compromisos amistosos de la fecha FIFA de junio. El conjunto dirigido por Mano Menezes afrontará dos exigentes pruebas: primero medirá fuerzas con Haití en Estados Unidos y luego se enfrentará a España, selección que cuenta con figuras destacadas como Lamine Yamal.

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Mientras el combinado caribeño afina detalles para su participación en el Mundial 2026, la ‘Bicolor’ sigue apostando por la renovación de su plantel con la mirada puesta en las próximas Eliminatorias.

¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs Haití?

Perú enfrentará a su similar de Haití este viernes 5 de junio desde las 19:00 horas (hora peruana) en Estados Unidos, en lo que será el primer amistoso de la ‘Blanquirroja’ durante la fecha FIFA. A continuación, conoce en qué horarios se podrá ver en otros países:

  • México: 18:00 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 19:00 horas
  • Bolivia, Venezuela, Haití: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 20:00 horas
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 21:00 horas
  • España: 14:00 horas (sábado 6)

¿Dónde ver Perú vs Haití EN VIVO?

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El partido entre ambas escuadras por la fecha FIFA de junio de 2026 será transmitido a través de las pantallas de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3) para todo el territorio peruano.

Perú vs. Haití EN VIVO por ATV este viernes desde las 6:30 p.m.

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Velez y Jhonny Vidales.
  • Haití: Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence, Duckens Nazon y Wilson Isidor.

DATOS CLAVES

  • Perú vs Haití jugarán un partido amistoso este viernes 5 de junio en Estados Unidos.
  • La transmisión del encuentro en Perú estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes.
  • El técnico Mano Menezes dirige a la Selección Peruana para este compromiso de fecha FIFA.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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