El trabajo de la Selección Peruana con Mano Menezes viene dando resultados. Conoce cómo formarían contra Haití, en el amistoso internacional.

La Selección Peruana ya define los últimos detalles para su crucial partido de mañana contra Haití. El estratega Mano Menezes alista una alineación con variantes tácticas muy llamativas que buscan refrescar el ataque del equipo.

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Fecha y hora confirmada para el partido ante Haití

El esperado compromiso entre Perú y Haití se disputará este viernes 5 de junio, desde las (7:00 PM – HORA PERUANA). El encuentro está programado para iniciar en el transcurso nocturno habitual de los amistosos internacionales en Estados Unidos.

Jhonny Vidales es la gran sorpresa en el once titular

La principal novedad en el último entrenamiento de la ‘Bicolor’ fue la inclusión del extremo Jhonny Vidales en el equipo principal. El delantero se perfila como la gran apuesta de Menezes para desestabilizar la defensa rival con su velocidad.

El periodista Kevin Pacheco informó en el programa Fútbol Satélite que el cuerpo técnico probó una alineación inédita en la última práctica. Este once combina la experiencia de referentes consolidados con la juventud de nuevas promesas.

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La alineación probable de Perú para el partido de mañana

El esquema táctico que ensayó Mano Menezes plantea un equilibrio defensivo y un tridente ofensivo bastante dinámico. De no presentarse inconvenientes de último minuto, la ‘Blanquirroja’ saltará a la cancha con este once competitivo.

Esta es la alineación probable para el partido:

Portero: Pedro Gallese.

Defensas: Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López.

Mediocampistas: Rafael Noriega, Jairo Concha, André Carrillo.

Delanteros: Kenji Cabrera, Vélez y Jhonny Vidales.

Jhonny Vidales sería la gran novedad en la Selección Peruana. (Foto: X).

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Último entrenamiento antes de jugar contra Haití

El plantel de la Selección Peruana cerrará su preparación esta tarde con una última sesión de trabajos tácticos y jugadas de pelota parada. En este entrenamiento vespertino, el técnico brasileño terminará de pulir la estrategia para asegurar la victoria.

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