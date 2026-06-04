La Selección Peruana ya define los últimos detalles para su crucial partido de mañana contra Haití. El estratega Mano Menezes alista una alineación con variantes tácticas muy llamativas que buscan refrescar el ataque del equipo.
Fecha y hora confirmada para el partido ante Haití
El esperado compromiso entre Perú y Haití se disputará este viernes 5 de junio, desde las (7:00 PM – HORA PERUANA). El encuentro está programado para iniciar en el transcurso nocturno habitual de los amistosos internacionales en Estados Unidos.
Jhonny Vidales es la gran sorpresa en el once titular
La principal novedad en el último entrenamiento de la ‘Bicolor’ fue la inclusión del extremo Jhonny Vidales en el equipo principal. El delantero se perfila como la gran apuesta de Menezes para desestabilizar la defensa rival con su velocidad.
Con Adrián Ugarriza de ‘9’: el once titular que alista Mano Menezes para enfrentar a Haití en Miami
El periodista Kevin Pacheco informó en el programa Fútbol Satélite que el cuerpo técnico probó una alineación inédita en la última práctica. Este once combina la experiencia de referentes consolidados con la juventud de nuevas promesas.
La alineación probable de Perú para el partido de mañana
El esquema táctico que ensayó Mano Menezes plantea un equilibrio defensivo y un tridente ofensivo bastante dinámico. De no presentarse inconvenientes de último minuto, la ‘Blanquirroja’ saltará a la cancha con este once competitivo.
Esta es la alineación probable para el partido:
- Portero: Pedro Gallese.
- Defensas: Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López.
- Mediocampistas: Rafael Noriega, Jairo Concha, André Carrillo.
- Delanteros: Kenji Cabrera, Vélez y Jhonny Vidales.
Jhonny Vidales sería la gran novedad en la Selección Peruana. (Foto: X).
Último entrenamiento antes de jugar contra Haití
El plantel de la Selección Peruana cerrará su preparación esta tarde con una última sesión de trabajos tácticos y jugadas de pelota parada. En este entrenamiento vespertino, el técnico brasileño terminará de pulir la estrategia para asegurar la victoria.
DATOS CLAVE
- El partido entre Perú y Haití se disputará este viernes 5 de junio.
- El extremo Jhonny Vidales es la principal novedad en la alineación titular de Perú.
- El estratega Mano Menezes ensayó un esquema táctico con Pedro Gallese en el arco.