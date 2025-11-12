Álex Valera apareció en modo ‘Ronaldo Nazário’. Un remate desde fuera del área venció la débil defensa del arquero Matvey Safonov para el empate 1-1 de Perú ante Rusia en San Petersburgo. El delantero de Universitario respondió tras ingresar en el segundo tiempo por Adrián Ugarriza.

La Selección Peruana no había tenido oportunidades claras de gol durante todo el partido. Le costó llegar y rematar al arco, pero Álex Valera se hartó. Aprovechó la libertad que le dieron en la defensa rusa y al minuto 82 de juego marcó el empate.

El ‘Cholo’ salió del área y en tres cuartos de cancha no dudó en rematar desde fuera. El balón se le movió a Safonov, arquero del PSG de Francia, y es lo que provoca su mala reacción. Si bien logró rozarla con la mano, la violencia del disparo permitió que celebre todo el Perú.

Para Álex Valera fue su cuarto gol con la camiseta del seleccionado blanquirrojo. En su partido número 22, el delantero de la ‘U’ demostró por qué es el ‘9’ que tanto necesita el ‘Equipo de Todos’ de cara a futuro. Si bien inició Ugarriza en el partido, lo cierto es que ‘Nazário Valera’ aprovechó su chance.

Álex Valera aprovechó lo que no pudo Adrián Ugarriza

Manuel Barreto había sorprendido con la titularidad de Adrián Ugarriza como centrodelantero titular en la Selección Peruana. El delantero del Kiryat Shmona de Israel llegaba a este partido ante Rusia en buen momento por sus 5 goles en el fútbol israelí.

Ugarriza no lo hizo mal ante Rusia en el aspecto táctico en 60 minutos. El portal estadístico SofaScore le dio un puntaje de 6.7 puntos donde destacaron sus 17 toques de balón, 4 duelos ganados y 8 de 10 en pases precisos. Sin embargo, su gran deuda fueron los ocasiones de gol donde no tuvo.

Ahí es cuando Álex Valera sí aprovechó su oportunidad. Fue media hora para el centroatacante de Universitario de Deportes, quien en la primera que tuvo no dudó en patear y logró el empate 1-1. Tuvo otro remate, éste en el área, y la mandó por arriba del travesaño, pese a un desvío previo. Para SofaScore, puntaje de 7.1 para el exdelantero de Deportivo Garcilaso.

DATOS CLAVES