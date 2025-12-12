Es tendencia:
Selección Peruana

Sorpresa total en la Selección Peruana: Ameli asume como DT y ya prepara su debut contra Bolivia

El técnico Gerardo Ameli será el entrenador que dirigirá el partido amistoso entre la Selección Peruana ante Bolivia en el mes de diciembre.

Por Aldo Cadillo

Gerardo Ameli a la Selección Peruana.
© Producción Bolavip.Gerardo Ameli a la Selección Peruana.

La Selección Peruana vivió una de las mayores sorpresas del año: la Agremiación de Futbolistas decidió designar a Gerardo Ameli como técnico de Perú para el amistoso ante Bolivia del próximo 21 de diciembre en Chincha, según reveló el periodista Gustavo Peralta.

La decisión cayó como un verdadero terremoto en la interna de la FPF, que no esperaba que el gremio tomara un papel tan protagónico en plena crisis deportiva. En ese sentido, el técnico Gerardo Ameli será el encargado de dar las instrucciones tácticas durante el cotejo.

La designación de Ameli llega en un momento crítico, justo cuando la Selección atraviesa una de sus peores etapas en años y aún no define al entrenador oficial para el 2026. La Agremiación tomó el control del proceso para este partido, alegando urgencia, coordinación logística y la necesidad de garantizar un cuerpo técnico capacitado mientras la FPF continúa en negociaciones con otros candidatos.

En medio del desconcierto, varios sectores del fútbol peruano cuestionaron duramente la maniobra. Que la Agremiación nombre un técnico interino para la Selección es algo nunca antes visto y ha generado críticas por la falta de claridad en la estructura del fútbol nacional. Sin embargo, otros consideran que Ameli, conocedor del medio local, puede aportar un esquema ordenado.

Imagen
Gerardo Ameli, nuevo DT de Perú vs. Bolivia. (Foto: Liga 1)

¿Ameli será nuevo técnico de la Selección Peruana?

Gerardo Ameli, por su parte, recibe una oportunidad inesperada, pero llega con una ventaja: conoce a buena parte del plantel local y tiene una relación positiva con muchos jugadores que podrían ser convocados para esta fecha. El amistoso ante Bolivia no solo será una prueba para él, sino también una vitrina para la Agremiación, que busca demostrar que puede intervenir cuando la Selección parece navegando sin rumbo definido.

El partido del 21 de diciembre en Chincha se ha convertido en un evento de alta tensión. Con un técnico designado fuera del organigrama tradicional, con la FPF presionada por elegir al entrenador definitivo y con la hinchada en estado de desconfianza total, Perú enfrentará a Bolivia en un contexto explosivo.

¿En dónde jugarán Perú vs. Bolivia?

Perú y Bolivia se enfrentarán en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia?

Perú juega ante Bolivia el próximo domingo 21 de diciembre en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha.

Datos claves

  • Gerardo Ameli fue designado por la Agremiación de Futbolistas como técnico de Perú para un amistoso.
  • Perú jugará un amistoso contra Bolivia el 21 de diciembre en la ciudad de Chincha.
  • La designación de Ameli es una medida interina y nunca antes vista en el fútbol peruano.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
