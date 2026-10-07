Piero Magallanes está en la órbita de equipo grande de Liga 1 por su debut en la Selección Peruana

Piero Magallanes se ha convertido en una de las revelaciones más destacadas del fútbol local. Sus actuaciones brillantes con Sport Huancayo le abrieron las puertas de la Selección Peruana.
El atacante dio el salto internacional tras ser convocado para la gira por Norteamérica. Durante dicha travesía, el jugador sumó minutos vitales en el esquema de la Selección Peruana.
Piero Magallanes trabajando junto a la Selección Peruana. (Foto: X).
El seguimiento de Universitario de Deportes
Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Los Suplentes, Universitario de Deportes lo tiene en la órbita. El cuadro crema busca reforzar su plantilla con miras a la próxima temporada.
Jugar en la capital vistiendo la camiseta de un gigante nacional le daría mayor estatus al futbolista. Además, competir en la alta exigencia le permitiría mantenerse cerca del comando técnico de Mano Menezes.
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Sentimiento y pasado en las divisiones menores
Un factor clave en esta posible operación radica en las bases formativas del futbolista. Magallanes realizó parte de sus divisiones menores en la institución de Ate antes de dar el salto al profesionalismo.
El comunicador deslizó que existe un gran cariño del jugador hacia la institución merengue. Este lazo afectivo facilitaría las conversaciones para concretar su ansiado retorno a la capital.
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Una prueba superada en la gira internacional
Durante la gira por Norteamérica, Magallanes participó en los cuatro amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Su presencia en el campo demostró que está listo para retos de mayor jerarquía.
Con solo 25 años, el atacante afronta un momento decisivo en su carrera profesional. Su posible llegada a Universitario de Deportes promete ser una de las novelas del mercado de pases.
DATOS CLAVE
- Piero Magallanes jugó cuatro amistosos con Perú ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
- Universitario de Deportes busca fichar al delantero de 25 años para la próxima temporada.
- Sport Huancayo es el club actual del atacante formado en las menores de Universitario.