Alianza Lima piensa robarle un fichaje de nivel Selección Peruana: a Universitario para la próxima temporada

Universitario se interesó en este crack de la Selección Peruana. Y parece que despertó también el gusto dentro de Alianza Lima. Los detalles.

El mercado de pases del fútbol peruano empieza a moverse con la mirada puesta en la planificación de los planteles para la temporada 2027. Alianza Lima busca opciones en el medio local para potenciar su ataque de cara a los siguientes retos deportivos.

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Alianza Lima busca refuerzo de calidad

En este contexto, ha tomado fuerza la posibilidad de incorporar a un delantero que viene destacando en la Liga 1 2026. Se trata de Piero Magallanes, extremo derecho que resalta por su desequilibrio en Sport Huancayo.

Piero Magallanes es bien considerado en la Selección Peruana. (Foto: X).

El seguimiento del club íntimo fue revelado por el periodista José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’ de Linkeados. Según la información brindada, en tienda blanquiazul analizan sus actuaciones con la intención de definir su llegada a mediano plazo.

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La posible operación adquiere mayor relevancia debido al vínculo pasado del futbolista con Universitario de Deportes. Magallanes realizó su etapa formativa en las divisiones menores del elenco crema, donde compartió categoría con figuras como Piero Quispe.

Del ascenso a la mira de los grandes

Al no tener minutos para debutar en Primera División con la camiseta merengue, el atacante continuó su carrera en el torneo de ascenso. Militó en Deportivo Coopsol, Unión Huaral y Comerciantes Unidos antes de dar el salto definitivo a la máxima categoría.

Posteriormente, llegó a Sport Huancayo, donde su nivel volvió a llamar la atención de Universitario. Sin embargo, mientras en Ate evaluaban su retorno, Alianza Lima aceleró el seguimiento para posicionarse en la carrera por su contratación.

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La consolidación en la Selección Peruana

El crecimiento del extremo también lo llevó al ámbito internacional al recibir el llamado de Mano Menezes a la Selección Peruana. Con la ‘Bicolor’ sumó minutos en los recientes compromisos de la selección.

Piero Magallanes mantiene contrato vigente con el cuadro huancaíno hasta finales de 2027. En las próximas semanas la directiva victoriana evaluará si presenta una propuesta concreta para asegurar su fichaje.

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