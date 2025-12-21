¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia por amistoso internacional en Chincha?

Perú y Bolivia se enfrentarán en un encuentro amistoso para despedir el año futbolístico. El duelo se llevará a cabo hoy, domingo 21 de diciembre, en las instalaciones del estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en Chincha, y tiene previsto iniciar a las 15:30 horas locales. ¿En qué canales y plataformas se podrá seguir el partido en vivo?

Canal TV para ver Perú vs. Bolivia

La transmisión del amistoso entre peruanos y bolivianos estará a cargo exclusivamente de América TV, disponible en señal abierta por el canal 4. Asimismo, en nuestra página web podrás encontrar la cobertura completa del encuentro, con todas las jugadas y los goles.

¿Dónde ver el amistoso internacional por internet?

Si no cuentas con una TV cerca, pero deseas seguir el amistoso internacional, puedes hacerlo ingresando a la plataforma América TvGo y eligiendo la transmisión correspondiente. Esta opción permite ver el partido de la ‘bicolor’ a de manera gratuita a través de internet.

Posibles alineaciones de Perú y Bolivia

El partido cuenta con la organización de la SAFAP, entidad que nombró a Gerardo Ameli como entrenador del combinado nacional, que tendrá a Pedro Gallese como su figura más representativa. Conoce el posible once inicial que alineará la ‘blanquirroja’ para este duelo.

Pedro Gallese, Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer y Matías Succar.

En tanto, la ‘Verde’ apunta a continuar con su proceso de preparación rumbo al repechaje del Mundial 2026. El equipo de Óscar Villegas ha programado varios amistosos previo al cruce decisivo frente a Surinam, con el objetivo de alcanzar su mejor forma y volver a competir en una Copa del Mundo.

En ese sentido, saldría con sus mejores armar a la cancha: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo.

