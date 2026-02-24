La selección de Perú mueve fichas pensando en la doble fecha FIFA de junio y tiene en la mira un rival europeo de peso. Más allá del ya comentado posible amistoso ante España, la Blanquirroja avanza en las gestiones para enfrentar a Escocia en un duelo que empieza a tomar forma.

Según la información que difundió el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, el partido podría disputarse el próximo 6 de junio en Harrison, Nueva Jersey, escenario habitual de amistosos internacionales en Estados Unidos. El choque serviría como una prueba de alto nivel para el combinado peruano en pleno proceso de evaluación y ajuste.

Para Escocia, el compromiso tendría carácter preparatorio rumbo al Mundial 2026, cita para la que ya aseguró su presencia. Esto eleva la exigencia del posible amistoso y lo convierte en una oportunidad valiosa para medir el verdadero nivel competitivo de Perú frente a un rival europeo en ritmo mundialista.

Por ahora, las conversaciones siguen en curso, pero el panorama es claro: Perú busca rivales de jerarquía para llegar con mejor ritmo competitivo. Si se concreta el duelo ante Escocia, la Blanquirroja tendrá un examen serio y una oportunidad perfecta para enviar un mensaje antes de los próximos desafíos oficiales.

Historial completo entre Perú vs. Escocia

El historial entre ambas selecciones es corto pero parejo. En total, Perú y Escocia se enfrentaron en cuatro ocasiones: la Blanquirroja ganó dos partidos, empató uno y perdió uno. Los antecedentes muestran un duelo equilibrado que suele ofrecer partidos intensos.

El último enfrentamiento se remonta a 2018, en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima. Aquella noche, el equipo peruano se impuso con autoridad por 2-0 gracias a los goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán, en un resultado que todavía permanece fresco en la memoria del hincha.

El historial total entre Perú vs. Escocia. (Foto: Transfermarkt)

¿En qué canal se verá el partido entre Perú vs. Escocia?

Lo más probable es que el partido entre Perú vs. Escocia se verá por Movistar Deportes y en América Televisión.

¿Cuándo jugarán Perú vs. Escocia?

El partido entre Perú vs. Escocia sería el 6 de junio en Harrison, Nueva Jersey, en el Red Bull Arena.

Datos claves

La selección de Perú negocia un amistoso contra Escocia para el 6 de junio.

El partido se disputaría en Harrison, Nueva Jersey, como preparación para la FIFA.

Perú lidera el historial tras vencer 2-0 a Escocia en el último duelo de 2018.

