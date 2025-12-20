Atención Perú, se reveló la fecha exacta en que la Selección Peruana presentará a su nuevo técnico

La Selección Peruana vuelve a estar en el centro de la escena y esta vez no por lo que ocurre en la cancha, sino por una decisión clave que marcará su futuro inmediato. En medio de la incertidumbre y las críticas, ya se reveló la fecha en la que la FPF presentaría al nuevo director técnico.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, una de las voces más confiables cuando se trata de la interna de la Federación Peruana de Fútbol. Según detalló, “se apunta a que el nuevo DT de la selección peruana se defina durante el mes de enero”, lo que confirma que el proceso de elección ya entró en su fase decisiva tras semanas de silencio institucional.

Este anuncio no es menor si se tiene en cuenta el delicado momento deportivo que atraviesa la Blanquirroja. Con las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 como gran objetivo, la elección del nuevo técnico se convierte en una decisión de alto riesgo, donde un error podría condenar definitivamente las opciones de clasificación.

Además, enero aparece como un mes estratégico para la FPF, ya que permitiría iniciar un nuevo proyecto con algo de margen antes de la próxima fecha doble FIFA. Sin embargo, también abre el debate: ¿se está actuando con la rapidez necesaria o se volvió a perder tiempo valioso? La presión no solo recae en el futuro entrenador, sino también en los dirigentes que deberán respaldar su elección.

Alex Valera durante el Perú vs. Chile en Rusia. (Foto: Selección Peruana)

El nuevo técnico de la Selección Peruana

En las últimas horas se habló sobre que Renato Paiva tiene grandes opciones para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana. Con el único nombre en el tintero, habrá que esperar para ver quién al final fue el elegido.

Por ahora, los nombres siguen siendo motivo de especulación y polémica, pero lo único concreto es que la Selección Peruana ya tiene un plazo marcado en el calendario. Enero será el mes que defina el rumbo del equipo de todos y, probablemente, el punto de quiebre de un proceso que necesita respuestas urgentes más que promesas.

La Selección Peruana espera su nuevo técnico oficial. (Foto: Selección Peruana)

