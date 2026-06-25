Renato Tapia volvió a hablar sobre su ausencia en la Selección Peruana. También reveló algunas charlas con Jean Ferrari y Agustín Lozano y se refirió a Mano Menezes.

Renato Tapia volvió a hablar sobre su situación con la Selección Peruana, no sin antes dejarle varias críticas a la Federación Peruana de Fútbol. Cuestionó el manejo con respecto a ‘La Bicolor’ y a la Liga 1. Y tuvo algunas opiniones negativas contra el presidente Agustín Lozano, el Director General de Fútbol, Jean Ferrari y hasta el entrenador Mano Menezes.

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El ‘Capitán del Futuro’ habló con el programa Juego Cruzado del canal de YouTube DEnganche donde habló de varias cuestiones que lo tienen como protagonista, sobre todo, su ausencia en la Selección Peruana. El volante del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, aseguró que aún puede darle cosas a la selección.

Renato Tapia, figura del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos (Instagram @renatotapiac).

“Duele en el corazón no estar en la Selección Peruana. Tantos años que uno ha estado y yo aún siento que puedo aportar mucho. No creo que se haya terminado un ciclo, al revés, pienso que todavía no le he dado todo lo que tenía que darle a la selección. Haciendo las cosas bien, siento que puedo estar en un par de procesos más“, sostuvo, en primera instancia.

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Respecto a su ausencia, habló directamente sobre su relación con el entrenador Mano Menezes. Confesó que no mantiene comunicación, pero que “no es necesario una llamada para que lo convoquen”. “Si él cree que no es el momento adecuado para convocarme, ya está. Lo importante ahora es dejar trabajar. Si no llega la convocatoria, siempre voy a estar alentando a la selección porque soy hincha“, aseveró.

Las críticas de Renato Tapia contra la FPF

La diferencia de opiniones entre Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol continúa. El propio volante manifestó que con los únicos que mantiene comunicación desde esta parte son con los fisioterapeutas. Aún así, reveló que tuvo una conversación con Agustín Lozano.

“Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan. Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado con él“, dijo. “Quizá no le gustó que yo le dijera algo, pero yo soy una persona grande y no hablo desde el corazón, sino desde las pruebas y lo que me dicen. Yo digo las cosas como son“, tiró.

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En tanto, sobre Jean Ferrari, aseveró que no hay ningún problema y desmintió que haya tenido algún cruce en un vestuario. “Estoy seguro de que no ha habido teléfono malogrado con Jean Ferrari. No hay ningún problema; si lo hubiese, habríamos tenido una conversación. Sí conversamos en Montevideo, pero es mentira que yo lo saqué del vestuario porque estaba suspendido. Solo estuve cinco minutos”, afirmó.

Y agregó: “Conversé con Jean y con el presidente ese día. Entiendo que no hay ningún problema; si no, me hubiesen llamado. Estoy esperando mi llamado y, si no llega, está bien. Me quedaré apoyando desde fuera“.

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Por último, llegó una opinión fuerte respecto a su pensamiento sobre la Liga 1 donde cuestionó el cupo de extranjeros. “Quieren aumentar el cupo de extranjeros para el próximo año, ¿no? Yo veo que la ‘U’, tricampeón, no necesitaba un extranjero más, por ejemplo. Yo creo que traer un extranjero más es negocio“, pensó.

“¿Tiene sentido traer un DT de renombre a la selección y hacer, supuestamente, todo este trabajo de menores para aumentar los cupos y quitarle la oportunidad a un joven de jugar?”, cerró.

DATOS CLAVE

Renato Tapia declaró en el programa de YouTube DEnganche sobre la Selección Peruana.

declaró en el programa de YouTube DEnganche sobre la Selección Peruana. Mano Menezes no mantiene ninguna comunicación actual con el volante del Al Wasl.

no mantiene ninguna comunicación actual con el volante del Al Wasl. Jean Ferrari y Agustín Lozano conversaron con el jugador presencialmente en Montevideo.