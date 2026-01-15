“Se creía el capitán”: la razón por la que Christian Cueva tenía altercados con Renato Tapia en la Selección Peruana

Durante los últimos días existió una especie de confrontación entre Christian Cueva y Renato Tapia. Debido a comentarios sobre la realidad del balompié nacional y del manejo que existe hoy en día en la interna de la Federación Peruana de Fútbol es que ahora se pudo conocer que la relación entre ambos jugadores no habría sido la mejor de todas.

Hablando de cómo era el ambiente en la Selección Peruana, fue Pamela López quien tomó postura de la situación y reveló que Christian Cueva siempre dejaba entrever que no andaba muy de acuerdo con que Renato Tapia fuera apodado ‘El Capitán del Futuro‘. La expareja de ‘Aladino’ contó que en varias oportunidades fue testigo de cómo eran algunas problemáticas en la Selección Peruana.

“Este tema entre Renato y Christian viene desde hace bastante tiempo. El problema era de Christian. Siempre llegaba a contar situaciones sobre Renato. Era el que se creía el capitán porque era el ‘Capitán del Futuro’. Y no solamente de Renato, de muchos compañeros. Sí es verdad el tema de la hipocresía. No creo que todos sean así, pero Christian siempre llegaba a contar una situación, específicamente, de Tapia”; confesó Pamela López en ‘Entrometidos‘.

La contundente respuesta de Renato Tapia hacia el mensaje de Christian Cueva

Luego de que Renato Tapia diga que en la interna de la Selección Peruana exista mucha hipocresía por lo que se dice y luego se hace o deja de hacer, fue Christian Cueva quien fue consultado por dicha situación y aseguró que no era el momento de comentar ese tipo de cosas. Claramente, el volante no se quedó callado y le respondió a través de las redes sociales.

“Dime dónde trabajas y te diré quién eres”; fue el contundente mensaje que compartió Renato Tapia a través de ‘X’. No perdamos de vista que ‘Aladino’ ahora pertenece a Juan Pablo II, club en donde Agustín Lozano es el dueño, así que claramente la observación viene de esa lado cuando no podría salir a criticar una gestión de la FPF en donde todos sabemos que no se hacen bien las cosas.

¿Christian Cueva y Renato Tapia volverán a ser convocados a la Selección Peruana?

Teniendo en cuenta que la Selección Peruana solo afrontará partidos amistosos en este año 2026 y que todavía se espera el anuncio del nuevo entrenador, tanto Christian Cueva como Renato Tapia podrían volver a ser convocados. Si están bien físicamente y en actividad en cada uno de sus equipos, no hay duda de que serían tomados en cuenta, de acuerdo también a las expectativas y necesidades que requiera el comando técnico que llegue a Videna.

