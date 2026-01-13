Roberto Palacios cargó contra Renato Tapia y Christian Cueva por declaraciones polémicas: “Cada quien…”

El ídolo de Sporting Cristal y exjugador de la Selección Peruana, Roberto ‘Chorri’ Palacios, abordó la delicada situación interna de la ‘Bicolor’ en una entrevista con Radio Ovación, centrándose en la tensión entre los referentes Renato Tapia y Christian Cueva.

Roberto Palacios habló de la polémica en Selección Peruana

Palacios fue enfático al señalar que la camiseta nacional debe primar sobre cualquier interés o disputa personal: “La selección es un tema que nos compete a todos los peruanos. Cuando toca jugar, no se habla de nombres, sino de la representación del país”. Con esto, el ‘Chorri’ hizo un llamado directo a la plantilla para que honren a la institución.

Respecto al cruce de acusaciones entre Tapia y Cueva sobre la gestión de Agustín Lozano, el ex volante se mostró prudente, pero crítico. Aunque reconoció no haber estado en el vestuario, Palacios lamentó la “falta de transparencia” que ha llevado a que “cada protagonista cuente su propia verdad.”

“No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva la tiene o no, porque no hemos estado ahí. Al final, cada quien va a decir lo que más le convenga,” comentó. No obstante, advirtió que la “las mentiras suelen tener patas cortas” y que las deficiencias administrativas que afectaron al grupo terminarán por exponerse.

El Chorri es un ídolo de la Selección Peruana. (Foto: X).

Palacios también manifestó su desazón por no haber recibido una oportunidad para colaborar con la Federación Peruana de Fútbol. El ‘Chorri’ reveló haber ofrecido su experiencia a Juan Carlos Oblitas en múltiples ocasiones, lamentando no haber sido tomado en cuenta para trabajar en la estructura de la FPF.

De cara a las clasificatorias de 2026, el exseleccionado instó a la dirigencia y a los jugadores a elevar drásticamente su nivel de trabajo en respeto a la afición. Palacios concluyó advirtiendo que, si no se implementan cambios profundos y exigentes de inmediato, el fútbol peruano seguirá condenado a ocupar los últimos lugares en Sudamérica.

¿Cómo empezó la polémica en la Selección Peruana?

La controversia aumentó a raíz de la decisión de Renato Tapia de no participar en la Copa América 2024 debido a la ausencia de una póliza de seguro. Esta medida fue posteriormente objeto de crítica indirecta por parte de Christian Cueva en declaraciones públicas.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Renato Tapia?

El mediocampista de Juan Pablo II criticó la manera en que algunos colegas expresaron su disconformidad, afirmando que “no era el momento de hablar” y recalcando que su prioridad siempre fue mantenerse en el equipo. Por su parte, Tapia sigue activo en la competición en Emiratos Árabes Unidos, mientras que Cueva, tras varios incidentes fuera de la cancha que lo distanciaron del seleccionado nacional, busca recuperar su mejor forma en la Liga 1.

Roberto Palacios con su camiseta histórica de Perú. (Foto: X).

