La Selección Peruana de Fútbol continúa moviéndose en el calendario internacional y ahora surge la posibilidad de un amistoso de alto impacto. Se reveló que el probable tercer rival de la ‘Bicolor’ podría ser la poderosa Selección de España, actual campeona de Europa y firme candidata a pelear el Mundial 2026.

De concretarse el acuerdo, el compromiso se disputaría en la ciudad de Puebla, en México, durante el mes de junio, como parte de la preparación del combinado nacional de cara a los próximos desafíos internacionales. Sería, sin duda, una prueba de máximo nivel para medir el nuevo proceso.

Este posible duelo también marcaría el tercer examen para el técnico brasileño Mano Menezes, quien recientemente asumió el mando de la selección peruana con la misión de iniciar un nuevo ciclo competitivo.

Cabe recordar que ya están definidos los dos primeros amistosos del nuevo proceso: Perú enfrentará a Selección de Senegal el 28 de marzo y luego se medirá ante Selección de Honduras el 31 del mismo mes, en una doble fecha que servirá para las primeras evaluaciones.

La Selección Peruana podría disputar un amistoso con España en junio. (Foto: Gemini IA)

Perú podría volver a enfrentar a España

En caso se confirme el choque ante España, la ‘Bicolor’ afrontaría una trilogía de rivales exigentes, lo que permitiría a Menezes sacar conclusiones importantes sobre el rendimiento del equipo. Hay que recordar que ante la ‘Furia Roja’, la Selección ya tuvo tres cotejos amistosos y los perdió todos.

Por ahora, las conversaciones siguen en curso y en la interna de la selección peruana hay expectativa, pues enfrentarse a una potencia europea representaría una vitrina ideal para el nuevo proyecto peruano. Además que España tiene a Uruguay en su grupo en el Mundial 2026 y le funciona enfrentar a un rival de la CONMEBOL.

Perú jugaría ante España puesto que el país europeo tiene a Uruguay en su grupo en el Mundial 2026. (Foto: Gemini IA)

¿Cuál es el historial entre Perú vs. España?

Perú y España se han enfrentado en tres ocasiones, todas por amistosos, y en todas la selección de Europa consiguió el triunfo. La primera vez fue en 1960, cuando España venció 3-1 a Perú. Después, en el 2004, se volvieron a enfrentar y España ganó 2-1. Finalmente, en el 2008, tuvieron otro partido y España volvió a vencer a Perú por 2-1.

¿Cuánto y dónde jugaría Perú vs. España?

Perú podría enfrentar a España en el mes de junio durante la Fecha FIFA. Se estima que el cotejo se podría jugar en la ciudad mexicana de Puebla, por lo que los europeos están próximos a afrontar el Mundial 2026.

