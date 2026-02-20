El peruano Ignacio Buse protagonizó una gran remontada en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde sufrió más de la cuenta para imponerse al brasileño João Fonseca en los octavos de final.

El peruano, actual número 91 del ranking ATP, se llevó el triunfo por 7-5, 3-6 y 4-6 en un duelo muy exigente, marcado por la intensidad del público local que apoyó de principio a fin al joven tenista brasileño.

Tras el partido, Buse reconoció la dificultad del contexto y valoró lo conseguido: “Hoy era un partido más allá del tenis. Fue súper complicado pues sabemos todo lo que envuelve jugar contra João Fonseca en Brasil, sabemos que es un público súper complicado; pero, también es súper positivo y yo me llevo muchas cosas positivas”.

Finalmente, Buse cerró con un mensaje de camaradería deportiva: “Hoy fue para mí, pero le deseo lo mejor pues también somos muy amigos”, dejando en claro que, más allá de la rivalidad, prima el respeto entre ambos jóvenes talentos del circuito.

Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini: cuándo, cómo y dónde ver el partido por el ATP 500 de Río de Janeiro

El tenista peruano Ignacio Buse vuelve a jugar hoy (viernes 20 de febrero) por los cuartos de final el ATP 500 de Río de Janeiro. La primera raqueta nacional se enfrentará al italiano Matteo Berrettini desde las 6:30 PM y se podrá ver por Disney+ o vía streaming por las redes el ATP.

Hay que mencionar que el tenista peruano Ignacio Buse y el tenista italiano Matteo Berrettini nunca antes se han enfrentado. De hecho, el europeo es favorito por estar en mejor posición en el ránking ATP, el puesto 57°, mientras que el peruano está en el 91°.

Ignacio Buse vs. Joao Fonseca durante su partido por los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro. (Foto: Getty Images)

¿Qué edad tiene Ignacio Buse?

Ignacio Buse tiene actualmente 21 años pues nació el 25 de marzo del 2004.

¿En qué puesto del ránking ATP está Ignacio Buse?

Ignacio Buse está actualmente en el puesto 91° del ránking ATP, pero se estima que tras sus buenas actuaciones en el ATP 500 de Río de Janeiro, pueda subir al puesto 74° el próximo lunes.

Datos claves

Ignacio Buse venció a João Fonseca por 7-5, 3-6 y 4-6 en Río.

El peruano enfrentará a Matteo Berrettini hoy, 20 de febrero, a las 6:30 PM.

