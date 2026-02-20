Nolberto Solano contradijo a Mano Menezes y sentencia el futuro de Cueva y Guerrero en la Selección Peruana

La Selección Peruana se prepara para abrir una nueva etapa luego de un 2025 decepcionante en resultados y rendimiento. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la llegada del técnico brasileño Mano Menezes como conductor de la ‘Bicolor’, quien asumirá el reto de renovar al equipo en un contexto complejo, con varios referentes en la recta final de sus carreras.

En medio de este escenario, Nolberto Solano fue contundente al referirse a las próximas convocatorias y a la necesidad de dar paso a nuevos talentos. El popular ‘Ñol’ dejó en claro que es momento de mirar hacia adelante y prescindir de nombres como Christian Cueva y Paolo Guerrero, apostando por una renovación profunda en el plantel nacional.

Claro está que ambos jugadores marcaron una etapa importante en el combinado nacional durante los últimos años. Sin embargo, el paso del tiempo y algunas decisiones fuera del campo terminaron afectando su rendimiento. ‘Aladino’ se acerca a los 35 años, mientras que el histórico ‘PG9’ ya supera la barrera de los 40.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre Guerrero y Cueva?

Nolberto Solano puso en duda que Paolo Guerrero y Christian Cueva deban seguir siendo considerados en la Selección Peruana, al señalar que es momento de apostar por una renovación en el plantel.

“A Christian y Paolo debemos dejarlos en paz. Ya nos dieron, en su momento, los que nos tenían que dar. Por algo juega en Juan Pablo II, con todo respeto es por algo, el jugador tiene que mantenerse en un ranking y competir en la élite. Por eso Ecuador y Colombia están en la Premier League e incluso el fútbol paraguayo resucitó”, expresó en primera instancia en diálogo con el programa ‘Modo Fútbol’.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Ricardo Gareca siempre la tuvo clara y ahora hay que tenerle fe a Mano con lo poquito que tenemos no le exijamos más”.

Mano Menezes si quiere convocar a Guerrero y Cueva

Durante el evento en el que fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes fue consultado sobre la posibilidad de volver a contar en el equipo con jugadores como Paolo Guerrero y Christian Cueva.

Reconociendo la trayectoria y jerarquía de ambos futbolistas peruanos —a quienes previamente destacó al hablar del nivel de los profesionales con los que compartió carrera— Menezes fue enfático al señalar que las puertas de la ‘bicolor’ están abiertas para todos.

“Cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros, no hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. Pues los jóvenes, por más ímpetu que tengan, precisan tener al lado, tanto en el juego como en el comportamiento, a referentes”, explicó.

Con respecto a su primera convocatoria, dejó en claro lo siguiente: “Pretendo conversar con todos los técnicos sobre cómo están los jugadores y, a través de ellos, saber cómo se encuentran. Todos están con las puertas abiertas en la Selección Peruana“.

