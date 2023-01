Tratar de buscar talento puro debe ser uno de los puntos más complicados en un ambiente de preparación. Más aún, cuando se trata de la máxima exigencia a nivel nacional, en este caso nos referimos a la Selección Peruana, y su base de los jugadores menores a los 20 años. La Blanquirroja en su base formativa pudo lograr concretar la llegada de un importante futbolista en la categoría.

Por ende, uno de los puntos a favor de nuestro combinado patrio, es ver cómo se va desarrollando el trabajo de José Guillermo Del Solar. Nuevo encargado de todas las bases formativas, y a su vez, entrenador de la Sub-20. El Chemo, acaba de hacer un movimiento estratégico.

El ex director técnico de la Universidad César Vallejo, mencionó haber ubicado un talento humano: "Hay un chico que lo han traído de la B de Argentina, del club Nueva Chicago, que se llama Gonzalo Aguirre (19 años y 1.79), argentino de padres peruanos, juega de volante, es zurdo y a primera impresión juega muy bien".

Con respecto al tema. RPP Noticias hace unos meses se comunicó con el jugador en mención, quien estaba en consideración para el ex entrenador de la categoría: "Me llaman y me dicen que hubo un acuerdo para que me quede para pelear el descenso con Nueva Chicago. (Gustavo) Roverano me dijo que esté tranquilo y metido en mi club".

Termina siendo fundamental ir desarrollando el prototipo de jugadores que desea tener el Chemo bajo su mandato. Lo ideal es convocar a los mejores de afuera, enseñarles el proyecto para que se sientan parte de todo lo establecido. Asumiendo un rol protagónico desde cero, para, más adelante, demostrar en las categorías mayores.

De la misma manera, y para cerrar su charla con el medio de comunicación escrito, mencionó que está viendo a los jóvenes del fútbol local, dos en especial le llamaron mucho la atención: "Después el chico Goicochea de Alianza tiene muchas condiciones y también me gusta Sebastián Pineau, pero él ya jugó algunos partidos en primera cuando yo lo tuve en la Vallejo y lo conozco muy bien".