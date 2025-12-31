El entorno de Alianza Lima se encuentra en plena ebullición tras una serie de declaraciones que han sacudido las redes sociales. Lo que empezó como una emotiva despedida de una de las promesas de la institución, Mauricio Arrasco, terminó convirtiéndose en un escenario de conflicto abierto. El volante uruguayo Pablo Ceppelini, quien recientemente dejó de pertenecer a la disciplina blanquiazul, aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica feroz contra la gestión deportiva del club íntimo, desatando la indignación de la hinchada victoriana.

Mensaje directo contra Alianza Lima

La controversia estalló cuando Arrasco, futbolista formado en las divisiones menores de Matute, publicó un sentido mensaje tras confirmarse su salida. Con 11 años vistiendo la camiseta blanquiazul, el juvenil expresó su nostalgia por dejar el club que lo vio crecer desde los 10 años. Sin embargo, el tono de la publicación cambió radicalmente cuando Ceppelini comentó: “Amigo, mereces un lugar donde te valoren. Tenés una calidad y condiciones tremendas”. Estas palabras fueron interpretadas de inmediato como un dardo directo a la directiva por no haber retenido al talento nacional.

Pablo Ceppelini comentó en las redes sociales. (Foto: X).

Para el hincha de Alianza Lima, las palabras del mediocampista uruguayo no han caído nada bien. La principal crítica hacia Ceppelini radica en que, tras haber finalizado su ciclo en el club, utilice la salida de un canterano para ventilar rencores personales o diferencias con la administración actual. Muchos seguidores consideran que el “10” charrúa no mostró el nivel esperado durante la última temporada para permitirse cuestionar las decisiones institucionales de un club con tanta historia.

Pablo Ceppelini despertó la polémica

El mensaje de Ceppelini no se detuvo ahí, pues cerró su intervención augurándole un gran futuro a Arrasco: “La vas a romper toda en 2026, crack”. Aunque el gesto hacia su excompañero es de apoyo, el trasfondo de “falta de valoración” es lo que ha generado una grieta en la relación con la fanaticada. En las plataformas digitales, los usuarios no tardaron en responderle al uruguayo, tildando su actitud de “poco profesional” y de buscar desestabilizar el ambiente en el inicio de un nuevo proyecto deportivo.

Pablo Ceppelini fue figura al principio en Alianza Lima. (Foto: X).

Este episodio pone bajo la lupa la gestión de los juveniles en La Victoria. La salida de Arrasco, sumada a la explosiva reacción de un referente del plantel saliente, obliga a la directiva a replantear cómo se están comunicando los procesos de salida de los jugadores formados en casa. La polémica ha servido para que los detractores de la actual gestión tomen las palabras de Ceppelini como una confirmación de que existen problemas internos en el manejo del talento joven.

¿Alianza Lima se equivocó en dejar salir a crack?

Finalmente, el futuro de Pablo Ceppelini parece estar lejos del fútbol peruano, pero su despedida ha dejado una mancha difícil de borrar para el aficionado aliancista. Mientras el club se prepara para los retos de la temporada 2026, esta “llaga” abierta por el uruguayo recuerda que la tranquilidad en Matute es un bien escaso. El tiempo dirá si Arrasco logra explotar su talento fuera de Alianza y si las palabras de Ceppelini fueron una advertencia justificada o simplemente un arrebato tras su salida del equipo del pueblo.

