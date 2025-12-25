Es tendencia:
Selección Peruana

“Yo voy a descansar y…”: la revelación de Gustavo Álvarez sobre ser el nuevo DT de la Selección Peruana

Gustavo Álvarez volvió a referirse a las chances de tomar el mando de Perú tras quedar desvinculado de Universidad de Chile. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Gustavo Álvarez, DT argentino.
© Getty Images.Gustavo Álvarez, DT argentino.

El futuro cercano de la Selección Peruana sigue siendo un misterio si hablamos del entrenador que tomará el mando del equipo pensando en el Mundial 2030. Uno de los candidatos que más estuvo sonando durante los últimos meses fue Gustavo Álvarez, más aún cuando quedó libre de Universidad de Chile, aunque ahora fue el mismo protagonista quien aseguró que no tiene ofertas de trabajo.

Y es que tampoco podemos perder de vista que hace unos días Jean Ferrari comentó que estaban avanzando en las entrevistas con entrenadores para que puedan llegar a la Selección Peruana. Sin dar nombres concretos de los candidatos, dijo que alguno había tomado cierta ventaja sobre los demás y en el medio local se hablaba de que Gustavo Álvarez sería el gran elegido.

Ahora, con las más recientes declaraciones del estratega argentino, quedó claro que no es así. “No tengo ninguna oferta de trabajo y en esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico. Mañana uno puede tener una oferta y si cuadra la aceptas. Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos”; enfatizó Gustavo Álvarez en una entrevista con ‘TNT Sports Chile‘.

¿Entonces no es verdad que Gustavo Álvarez dejó Universidad de Chile para llegar a Perú?

Se habló mucho que la salida de Gustavo Álvarez de las filas de Universidad de Chile se debía a que tenía una propuesta muy importante e interesante por parte de la Selección Peruana. Finalmente, dicho escenario no habría sido así ni nada por el estilo ya que el propio estratega confesó que un asunto no tiene nada que ver con el otro y que por ahora está enfocado en tan solo descansar.

Christian Cueva se rindió ante jugador que la rompió en el Perú vs. Bolivia: “Es un gran profesional”

“La propuesta de trabajo que puede tener a futuro no tiene nada que ver con mi salida de la U. de Chile. Era un proceso desgastado y lo mejor para ambas partes era un cambio, lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente sin ningún interés. Yo voy a descansar y analizar propuestas a futuro, pero no hay punto de conexión entre las dos cosas en mi decisión”; finalizó el entrenador.

Fuente: Getty Images.
El pasado de Gustavo Álvarez en el fútbol peruano

Gustavo Álvarez tuvo un importante paso por el fútbol peruano cuando hace algunos años fue entrenador de Sport Boys del Callao y del Atlético Grau de Piura. En ambos equipos demostró ser un entrenador de categoría y que logró imponer su idea de juego, lo cual luego lo llegaría a otros mercados, como por ejemplo el balompié chileno. Si bien no hay nada concreto respecto a su futuro, veremos qué tanto podría avanzar la chance de llegar a la Selección Peruana.

Fuente: Sport Boys.
DATOS CLAVES

  • El entrenador Gustavo Álvarez desmintió tener ofertas de trabajo tras dejar la Universidad de Chile.
  • Jean Ferrari confirmó que la Selección Peruana está realizando entrevistas para el proceso del Mundial 2030.
  • Gustavo Álvarez dirigió anteriormente en el fútbol peruano a Sport Boys y Atlético Grau.
Renato Pérez
