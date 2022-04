Pedro Gallese se ha metido en la historia de fútbol peruano, pues el portero de la ‘Blanquirroja’ ha tenido grandes logros bajo el mando de Ricardo Gareca, donde llegaron a una final de Copa América y clasificaron a una Copa del Mundo después de 36 años. El actual guardameta del Orlando City habló con el famoso MisterChip donde hablo de la ‘Bicolor’.

El portero de la Selección Peruana se refirió a lo que se le viene a la ‘Bicolor en la repesca mundialista: "Sabemos que los partidos por el repechaje son a muerte y a veces juegan en contra y la idea era clasificarnos directo. No sé si hubo manipulación o algo por el estilo, pero no dudo que si hubiera sido un país como Brasil, lo revisaban en el VAR de todas maneras".

Pedro Gallese también habló sobre cómo le pide que juegue el estratega de la Selección Peruana, ya que una vez le llamo la atención: "Sigo mucho a Manuel Neuer. El juega mucho con los pies. En Orlando City sí juego más con los pies, pero en Perú le da un infarto a Ricardo Gareca si juego con los pies. Una vez me dijo que no jugara así. Me dijo que juguemos serios".

Finalmente, destacó la inserción del ‘Bambino’ a la ‘Blanquirroja’: "A Gianluca Lapadula lo recibimos bien pues llegó a sumar y se mata en la cancha. Siempre que viene alguien a sumar lo recibimos bien", sentenció Pedro Gallese quien actualmente está enfocado en el Orlando City y en el mes de mayo viaje, posiblemente, a España con la Selección Peruana para prepararse de cara al partido de repechaje.