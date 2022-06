Perú vs Australia: hinchas reclaman en redes por la ausencia de Gabriel Costa: "Nunca entenderé por qué no está"

La Selección Peruana jugará en unos minutos frente a su similar de Australia por el repechaje, partido que podría darnos la clasificación al Mundial Qatar 2022 si es que logramos levantarnos con la victoria en tierras cataríes, donde Ricardo Gareca está enviando al terreno de juego lo mejor que tiene, pero a su vez ha dejado a algunos futbolistas de la ‘Bicolor’ fuera de la lista.

Uno de los jugadores que viene en un gran momento en su club es Gabriel Costa, el volante la está rompiendo en el Colo Colo de Chile, pero si bien el ‘Tigre’ lo convoca, no lo tiene en cuenta para los duelos, ya que en la mayoría de las veces ha dejado fuera de la lista en la previa del cotejo en las Eliminatorias Sudamericanas y ahora también en el repechaje.

Cierta parte de la hinchada de la ‘Blanquirroja’ ha levantado su voz y se preguntan el por qué sucede esto con Gabriel Costa en la Selección Peruana.

“Nunca entenderé por qué Gabriel Costa no tiene protagonismo al menos como recambio”, “¿Qué pasó Ricardo Gareca, por qué no está en banca Gabriel Costa? Espero no se haya equivocado esta vez”, “Nunca entenderé as razones de excluir a Gabriel Costa. Pero qué se yo, Ricardo Gareca sabe lo que hace y no soy nadie para cuestionarlo”, estos fueron algunos comentarios de los hinchas peruanos por la ausencia del jugador.

Si bien Gabriel Costa no ha tenido mucha continuidad en la Selección Peruana, en algunas oportunidades Ricardo Gareca lo ha utilizado como pieza de recambio, donde el ‘Gabi’ no ha desentonado. Esta vez no estará en la lista de 18 jugadores, pero estamos seguros de que al igual que todos los peruanos apoyará al combinado desde afuera como un gran hincha.

El ganador del duelo entre Perú y Australia clasificará al Mundial Qatar 2022. De esta forma, el vencedor formará parte del grupo D de la Copa del Mundo, para enfrentarse ante Francia, Dinamarca y Túnez, en ese orden.