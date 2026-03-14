Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el Garcilaso 1-1 Alianza Lima

La fecha número 7 del Torneo Apertura está al rojo vivo, es por eso que se ha vivido una gran cantidad de emociones. Esto ha pasado en todo el Perú este sábado 14 de marzo, en el que se ha vivido partidos con muchos goles y la tabla de posiciones se viene moviendo con mucha fuerza.

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Todo comenzó con un duro encuentro entre Sport Huancayo y ADT, partido que acabó en Huancayo con un marcador de 0-1 a favor de los tarmeños. Encuentro que se vio con gran intensidad, tanto así que acabó con un expulsado por cada uno de los equipos.

En otro partidazo, el conjunto de Juan Pablo II College no pudo hacer respetar la casa, terminando de perder ante Chankas CYC. El cuadro de Andahuaylas demostró que no es de los pocos invictos en el Apertura por gusto y es así como terminó ganando por 2-3 en un tremendo juego.

Por último, Deportivo Garcilaso que terminó con uno menos, pero supo regular el partido, terminó empatando con Alianza Lima. Fue un tremendo juego el que se disputó en Cusco con un resultado de 1-1 en el marcador del Inca Garcilaso de la Vega.

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Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Tras estos partidos, la tabla de posiciones del Torneo Apertura se van moviendo de la siguiente forma en la fecha 7.

Así van los partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura

En esta fecha número 7 del Torneo Apertura se van jugando grandes partidos en los diferentes puntos del país.

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