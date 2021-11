Este martes es especial para la Selección Peruana. La Blanquiroja visitará a Venezuela en el marco de la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. A los de Ricardo Gareca solo les sirve ganar si quieren mantener el sueño de ir al próximo mundial de Qatar 2022.

En la previa, distintos temas se han llevado todas las miradas. Es inevitable pensar en las bajas de la Selección Vinotinto. Salomón Rondón, el goleador histórico, y Yeferson Soteldo, figura del equipo, no están ni convocados en los locales.

En Perú, se ha hablado mucho de la ausencia de Alexander Callens, el que venía siendo el mejor defensor de la Selección. Así mismo, el regreso de Yoshimar Yotún también ha ilusionado, aunque algunos querían que Canchita siga de titular.

El once, igual, ya está confimado. La propia Selección lo publicó en sus redes. El equipo titular es el siguiente: Gallese; Advíncula, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Peña, Yotún; Carrillo, Cueva y Lapadula. Lo que sorprendió, sin embargo, fue quiénes quedaron fuera de lista.

Y es que nada menos que Gabriel Costa, que venía alternando, no será ni suplente en Caracas. A él, lo acompañará Lora, Loyola y Calcaterra. Ojalá no le pese no contar con el el uruguayo, que viene rompiéndola en Chile ¡A confiar en el Tigre!