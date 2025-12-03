La etapa del mediocampista peruano Christian Cueva en el Club Sport Emelec de Ecuador ha concluido de forma anticipada, dejando tras de sí un sabor a decepción y una oleada de severas críticas. Lo que se anunció como un fichaje de primer nivel se ha transformado en una salida amarga, resultado de un rendimiento deportivo muy por debajo de lo esperado y, secundariamente, de desacuerdos contractuales. Su desvinculación prematura ha provocado una reacción contundente en la prensa y la afición, quienes tildan su desempeño como uno de los más discretos de los últimos tiempos en el club.

Hinchas molestos con Christian Cueva

El sentir generalizado en Guayaquil fue resumido sin rodeos por medios especializados como “Pizarra Eléctrica”, que dedicaron una dura despedida al jugador: “Se va uno de los peores extranjeros que le recuerdo a Emelec, poco profesional, nunca estuvo a la altura”. Esta opinión subraya la percepción de que Cueva no solo defraudó en el plano futbolístico, sino también en el compromiso y la disciplina que se esperaban de un futbolista con su trayectoria internacional.

Christian Cueva y sus últimos minutos en Emelec. (Foto: X).

Desde su llegada, el jugador de la Selección Peruana luchó sin éxito por alcanzar su mejor nivel físico y futbolístico. La falta de continuidad, agravada por lesiones e irregularidades en su estado de forma, le impidió erigirse como el líder creativo que la hinchada tanto anhelaba. La significativa inversión de Emelec no se vio correspondida con los escasos goles y asistencias que logró, dejando un notable vacío en el mediocampo. El cuerpo técnico, bajo la dirección de Guillermo Duró, finalmente aceptó la necesidad de buscar su desvinculación.

Emelec confió mucho en Christian Cueva

Si bien la principal razón del descontento fue su bajo rendimiento, la salida se precipitó debido a diferencias contractuales. Se ha reportado que Cueva buscó la rescisión de su contrato alegando presuntos incumplimientos salariales por parte de la directiva de Emelec. Este camino administrativo facilitó la finalización del vínculo, permitiendo al jugador enfocarse de inmediato en su futuro.

Con su paso por el fútbol ecuatoriano oficialmente terminado, el horizonte de Christian Cueva apunta nuevamente a Perú. Diversas fuentes periodísticas confirman negociaciones avanzadas y un acuerdo virtualmente cerrado para unirse a Juan Pablo II College, un club recién ascendido que competirá en la Liga 1 en 2026. Este fichaje, que se perfila como una “bomba” en el mercado, representa para Cueva una oportunidad de relanzar su carrera en un entorno más familiar y cercano.

Vuelve Christian Cueva a la Liga 1

Este retorno al fútbol peruano es un momento crucial para Christian Cueva. Las críticas recibidas en Emelec lo obligan a reevaluar su enfoque profesional. La expectativa en Juan Pablo II College será inmensa, y de su capacidad para superar las controversias y recuperar el nivel que lo convirtió en figura clave de la ‘Blanquirroja’, dependerá no solo el éxito del club lambayecano, sino también la posibilidad de ser considerado nuevamente para futuras convocatorias de la selección nacional.

