Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

¿Ramón Díaz a la Selección Peruana? La fuerte razón por la que ahora sí aceptaría ser el nuevo técnico de Perú

En su momento, la Federación Peruana de Fútbol se interesó por Ramón Díaz para que sea nuevo técnico de la Selección Peruana.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Ramón Díaz a la Selección Peruana.
© Producción Bolavip.Ramón Díaz a la Selección Peruana.

El nombre de Ramón Díaz volvió a irrumpir con fuerza en la órbita de la Selección Peruana, pero esta vez con un escenario completamente distinto: el experimentado técnico argentino fue despedido de Internacional de Porto Alegre tras una racha de malos resultados, lo que lo deja totalmente libre para escuchar propuestas.

Publicidad

Durante los últimos meses, la Federación Peruana de Fútbol había tanteado la opción de Ramón Díaz, pero el DT siempre respondió que no estaba interesado por el momento. Ahora, tal barrera parece que ya no existe pues acaba de dejar Internacional y podría escuchar ofertas más concretas para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana.

A esto se suma un punto determinante: el propio técnico y su cuerpo de trabajo ahora verían con buenos ojos dirigir una Selección que necesita reconstruirse. Además, Ramón Díaz podría tomar un proyecto que le permita liderar un recambio generacional, algo que siempre le ha interesado y donde siente que puede marcar diferencia.

Otro elemento que pesa es el contexto regional. El entrenador de 66 años no quiere alejarse de Sudamérica y valora mantenerse en un entorno competitivo donde ya tiene trayectoria. Además, existe un interés previo de la FPF que nunca se apagó, lo que facilitaría retomar el diálogo con bases sólidas.

Publicidad
Imagen
Ramón Díaz dirigiendo a Internacional. (Foto: Internacional)

¿Quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana

La Selección Peruana sigue a la búsqueda de un entrenador que pueda organizar el proyecto hacia el Mundial 2030. Si bien ahora mismo en el cargo está Manuel Barreto, se sabe que solo será momentáneo.

Tras ganar la Libertadores: Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado y Universitario lo confirmó

ver también

Tras ganar la Libertadores: Flamengo renombró el Monumental con un apodo inesperado y Universitario lo confirmó

Al nombre de Ramón Díaz, la Selección Peruana también tiene otros técnicos en carpeta como el brasileño Tiago Nunes, el argentino Gustavo Álvarez o incluso Fabián Bustos, exentrenador de Universitario.

Publicidad
Imagen
Ramón Díaz apunta a ser el nuevo técnico de Perú. (Foto: Internacional)

¿Cuántos títulos tiene Ramón Díaz?

Ramón Díaz tiene en total 17 títulos, entre los que destacan consagraciones con clubes como Corinthians, River Plate, San Lorenzo y Al Hilal.

¿Cuántos años tiene Ramón Díaz?

Ramón Díaz tiene 66 años, es argentino y actualmente está sin club tras ser destituido de Internacional de Porto Alegre.

Publicidad

Datos claves

  • Ramón Díaz fue despedido de Internacional de Porto Alegre, quedando libre para ofertas.
  • El entrenador argentino de 66 años vería con buenos ojos dirigir la Selección Peruana.
  • La FPF tiene en carpeta a Tiago Nunes, Gustavo Álvarez y Fabián Bustos además de Díaz.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
André Carrillo la gran tentación de Ramón Díaz para el 2026
Peruanos en el exterior

André Carrillo la gran tentación de Ramón Díaz para el 2026

Rechazó dirigir a la Selección Peruana para dirigir al rival de André Carrillo
Selección Peruana

Rechazó dirigir a la Selección Peruana para dirigir al rival de André Carrillo

Luis Zubeldía rechazó a Inter de Porto Alegre: ¿Espera el llamado para dirigir a Perú?
Selección Peruana

Luis Zubeldía rechazó a Inter de Porto Alegre: ¿Espera el llamado para dirigir a Perú?

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club
Liga 1

"Es casi un hecho": Gaibor sorprende a Alianza Lima y se iría a este club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo