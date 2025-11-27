El futuro de Bryan Reyna en Belgrano de Córdoba está en una encrucijada. A pesar de haber sido una incorporación destacada a inicios de 2024, el extremo peruano ha perdido la titularidad y continuidad en la Liga Profesional Argentina. Esta situación ha llevado al jugador de 25 años a manifestar públicamente su necesidad de sumar minutos para asegurar su lugar en la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Bryan Reyna cerca de volver al fútbol peruano

El deseo de Reyna de tener más protagonismo ha reactivado el interés de los tres clubes más importantes de la Liga 1: Melgar de Arequipa, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, este último, según el periodista Santi Ponce, como un competidor fuerte en el mercado. Un regreso anticipado del ‘Picante’ a Perú para el 2026 se presenta como una opción viable ante su necesidad de jugar.

Bryan Reyna jugando en la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

No obstante, la directiva de Belgrano mantiene una postura firme: no contempla un préstamo. Habiendo invertido cerca de 700 mil dólares y con contrato hasta diciembre de 2026, el club ‘pirata’ solo aceptaría una venta definitiva, buscando recuperar su inversión y, de ser posible, obtener una ganancia. Belgrano prioriza colocar al jugador en mercados con mayor poder adquisitivo, como Europa o Brasil, antes que cederlo a la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto deberían pagar por Bryan Reyna?

El principal obstáculo para su vuelta a Perú es el aspecto económico. El valor de Reyna, tasado en 1.5 millones de euros según Transfermarkt, sigue siendo una cifra elevada para los presupuestos de la Liga 1, que solo podrían afrontar un traspaso de esa magnitud con la inyección financiera de clasificar a fases avanzadas de torneos internacionales.

ver también Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario

La falta de minutos en Argentina es una preocupación que empuja a Reyna a buscar un club donde sea pieza clave, siendo su prioridad la Selección Peruana. Esto convierte a la Liga 1 en una alternativa de emergencia, aunque su agente aún explora opciones en ligas extranjeras de jerarquía similar o menor que sí puedan asumir el costo de su compra.

Bryan Reyna debe confirmar su futuro

El desenlace de la situación de Reyna promete ser una de las ‘novelas’ del próximo mercado. Con el jugador considerando el regreso a Perú si no logra la regularidad deseada y Belgrano firme en su postura de solo vender, las negociaciones se anticipan complejas. Los clubes peruanos tendrán el desafío de estructurar una oferta económicamente atractiva o ingeniar un mecanismo de compra que convenza al ‘Pirata’, a menos que surja una oferta de último momento del exterior.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE