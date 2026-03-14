A horas de enfrentar a Sport Boys, la terrible noticia que Christofer Gonzáles le dio a Sporting Cristal

Sporting Cristal tuvo una buena semana luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora deberán meterse de lleno en el Torneo Apertura para no regalar nada, pero lamentablemente acaban de recibir una terrible noticia que podría empezar a perjudicar las planificaciones de Paulo Autuori. Hablamos de que Christofer Gonzáles se alejará de las canchas por casi un mes.

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Fuente: Sporting Cristal.

No nos referimos a que Paulo Autuori lo separará del equipo luego del penal errado ante Carabobo FC en la decisiva definición, en donde por cierto Christofer Gonzáles picó el balón y quedó muy mal expuesto, sino que existe una lesión de por medio que no le permitirá estar disponible. Se habla incluso de que no debió jugar el miércoles en Matute ya que justamente pudo recrudecer la misma.

“‘Canchita‘ tiene para un mes de baja. Tiene un tema colateral. Tres semanas más una de recuperación. Tiene distensión de ligamento colateral. Jugó así ante Carabobo FC. Tenía forrada la rodilla, no debía jugar. Paulo Autuori le dijo que si había penales entraba”; fue la revelación que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta durante el programa digital ‘Modo Fútbol‘.

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A raíz de dicha situación es que podemos entender que Sporting Cristal no contará con un jugador clave hasta el próximo mes de abril. Eso sí, se espera que justamente ‘Canchita’ Gonzáles pueda estar disponible y físicamente al 100% para cuando empiece la competencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, de lo contrario la situación empezaría a ser mucho más perjudicial a la de ahora.

Los partidos que se le vienen pronto a Sporting Cristal sin Christofer Gonzáles

ver también A pesar de la negativa de Paulo Autuori, los 2 delanteros del extranjero que Sporting Cristal ya contactó

Con la confirmación de que Christofer Gonzáles estará fuera de los campos de juego por aproximadamente un mes, podemos ir viendo qué partidos se perderá con Sporting Cristal. El primero en la lista es el que los rimenses enfrentarán mañana domingo 15 de marzo a Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. Seguido a dicho cotejo, existen otros tres en los que tampoco dirá presente.

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El popular ‘Canchita’ se perderá el encuentro frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas, ante CD Moquegua en Lima y contra Atlético Grau en Piura. Todos estos duelos son en el marco del Torneo Apertura, así que luego de ello se espera que pueda reaparecer en las canchas para meterse a las estrategias de un Paulo Autuori que lo necesita para el inicio de la Copa Libertadores.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Christofer Gonzáles será baja en Sporting Cristal por un mes debido a una distensión de ligamento.

será baja en por un mes debido a una distensión de ligamento. Paulo Autuori decidió que el jugador ingresara ante Carabobo FC pese a tener la rodilla forrada.

decidió que el jugador ingresara ante pese a tener la rodilla forrada. El volante se perderá cuatro partidos, iniciando mañana domingo 15 de marzo ante Sport Boys.

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