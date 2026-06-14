Países Bajos vs Japón: dónde ver EN VIVO por TV y streaming online partido del Mundial 2026

Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentan HOY domingo 14 de junio por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026. El AT&T Stadium de Arlington, Texas es el escenario para este duelo entre dos de las selecciones favoritas a clasificarse a la siguiente instancia en esta zona.
Países Bajos, con Ronald Koeman como entrenador, clasificó a esta Copa del Mundo al terminar en el primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias UEFA. Superó a Polonia, Finlandia, Malta y Lituania en dichas clasificatorias. Viene de una derrota ante Argelia (0-1) y una victoria ante Uzbekistán (2-1) en sus últimos amistosos.
Japón, por su parte, con Hajime Moriyasu como director técnico, se metió en este Mundial al superar la tercera ronda de las Eliminatorias AFC. En su camino a este certamen, sólo disputó un amistoso: fue el 1-0 ante Islandia hace un par de semanas.
All the action for today. 📋#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Japón?
El partido entre Países Bajos y Japón, por el Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por canales de TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:
- Perú: América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium
- Chile: DSports 2, DGO, Paramount+, Chilevision
- México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+, RCN, Caracol, Disney+ Premium
- Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium
- España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, Peacock
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¿A qué hora se juega Países Bajos vs Japón?
Países Bajos vs Japón, partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, se juega este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington Texas, en los siguientes horarios:
- Perú: 15:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- México: 14:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- España: 22:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 16:00 (ET)
Datos claves
- Países Bajos y Japón se enfrentan hoy domingo 14 de junio por el Mundial 2026.
- El partido se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por el Grupo F.
- Los entrenadores de ambas selecciones son Ronald Koeman y el director técnico Hajime Moriyasu.