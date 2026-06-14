Países Bajos vs Japón: dónde ver EN VIVO por TV y streaming online partido del Mundial 2026

Países Bajos y Japón le dan continuidad a la jornada de domingo en el Mundial 2026. Hacen su estreno en el Grupo F. Mira donde puedes ver el encuentro.

Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentan HOY domingo 14 de junio por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026. El AT&T Stadium de Arlington, Texas es el escenario para este duelo entre dos de las selecciones favoritas a clasificarse a la siguiente instancia en esta zona.

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Países Bajos, con Ronald Koeman como entrenador, clasificó a esta Copa del Mundo al terminar en el primer lugar del Grupo G de las Eliminatorias UEFA. Superó a Polonia, Finlandia, Malta y Lituania en dichas clasificatorias. Viene de una derrota ante Argelia (0-1) y una victoria ante Uzbekistán (2-1) en sus últimos amistosos.

Japón, por su parte, con Hajime Moriyasu como director técnico, se metió en este Mundial al superar la tercera ronda de las Eliminatorias AFC. En su camino a este certamen, sólo disputó un amistoso: fue el 1-0 ante Islandia hace un par de semanas.

All the action for today. 📋#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs Japón?

El partido entre Países Bajos y Japón, por el Mundial 2026, cuenta con transmisión en vivo por canales de TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium

América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Argentina: Telefe, TyC Sports, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium

Telefe, TyC Sports, DSports 2, DGO, Paramount+, Flow, Disney+ Premium Chile: DSports 2, DGO, Paramount+, Chilevision

DSports 2, DGO, Paramount+, Chilevision México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: DSports 2, DGO, Paramount+, RCN, Caracol, Disney+ Premium

DSports 2, DGO, Paramount+, RCN, Caracol, Disney+ Premium Ecuador: DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium

DSports 2, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium España: DAZN, Movistar+, RTVE Play

DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: FOX, Telemundo, Universo, Peacock

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

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¿A qué hora se juega Países Bajos vs Japón?

Países Bajos vs Japón, partido del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, se juega este domingo 14 de junio desde el AT&T Stadium de Arlington Texas, en los siguientes horarios:

Perú: 15:00 horas

15:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Chile: 16:00 horas

16:00 horas México: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 15:00 horas

15:00 horas España: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos: 13:00 (PT) / 16:00 (ET)

Datos claves

Países Bajos y Japón se enfrentan hoy domingo 14 de junio por el Mundial 2026 .

se enfrentan hoy domingo 14 de junio por el . El partido se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por el Grupo F.

de Arlington, Texas, por el Grupo F. Los entrenadores de ambas selecciones son Ronald Koeman y el director técnico Hajime Moriyasu.