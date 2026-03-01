“Hay que atreverse”: la respuesta de Christofer Gonzáles tras fallar un penal clave en el Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Christofer Gonzáles pasó de ser prácticamente un crack a un jugador ineficaz en Sporting Cristal. Recordemos que hace unos días convirtió un penal picando el balón por la Copa Libertadores 2026 y sirvió para la clasificación de los celestes. No pudo repetir la historia cuando el día de ayer volvió a pararse en el área rival y esta vez ni siquiera fue preciso ya que el balón pegó en el palo.

El fútbol es así, hay veces en donde te toca acertar y otras en donde fallar también es parte importante del juego. Así también lo entiende un Christofer Gonzáles que en la llegada a Lima de Sporting Cristal dio detalles del partido en donde enfrentaron a Sport Huancayo. Además, el volante aclaró que en ningún momento encontró un malestar de Paulo Autuori tras el penal errado.

“¿Se molestó Autuori conmigo? No, nada que ver. Al final los que se atreven son los que pueden ganar, pero a la vez pueden fallar. Eso es normal. Siempre hay que atreverse y puede pasar que uno llegue a fallar. Eso es normal en el fútbol, pero lo más importante es levantarse automáticamente porque en unos días tenemos un partido vital”; declaró Christofer Gonzáles para ‘Entre Bolas‘.

La apuesta de Paulo Autuori que no resultó en Sporting Cristal ante Sport Huancayo

Sporting Cristal perdió 2-1 frente a Sport Huancayo en condición de visita en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y se aleja cada vez más de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Ahora, la decisión de Paulo Autuori junto a su comando técnico respecto a guardar jugadores no resultó para nada ya que, además del resultado negativo, el equipo no tuvo ninguna consistencia.

Nombres importantes como los de Miguel Araujo, Yoshimar Yotún, Martín Távara y Cristiano Da Silva no fueron parte de la delegación que viajó a la ciudad de Huancayo. A raíz de este panorama es que Sporting Cristal no pudo disputar un buen partido el día de ayer y en ningún momento fue capaz de imponerse ante un rival que jugando en la altura demuestra un poderío muy importante.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El próximo objetivo de Sporting Cristal se llama Carabobo FC

Ahora Sporting Cristal deberá voltear la página de lo que fue la dura derrota sufrida en el Torneo Apertura 2026 para mirar con optimismo una llave de Copa Libertadores cuando enfrente a Carabobo FC de Venezuela. El encuentro de ida en el marco de la Fase 3 del continental se jugará el próximo miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, así que será una buena oportunidad de que los rimenses puedan reponerse.

