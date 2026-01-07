Sporting Cristal recibió una noticia positiva desde Europa que impacta directamente en sus finanzas. El abogado Marcelo Bee Sellares confirmó que el club rimense cobrará 45 mil euros por concepto de mecanismos de solidaridad FIFA, tras el reciente fichaje de Joao Grimaldo por el Sparta Praga de República Checa.

El pago se origina luego del traspaso del extremo peruano desde el Riga FC de Letonia hacia el fútbol checo. Al haber participado en la formación del futbolista, Sporting Cristal tiene derecho a recibir este monto, tal como lo establece el reglamento de la FIFA para compensar a los clubes formadores.

La confirmación de Bee Sellares pone en valor el trabajo de cantera de Sporting Cristal, históricamente reconocido como uno de los mejores del Perú. Grimaldo es otro ejemplo de cómo los jugadores formados en La Florida logran proyectarse al fútbol europeo y, a la vez, generar ingresos indirectos para el club.

Si bien los 45 mil euros no representan una cifra millonaria, sí son un ingreso importante dentro del contexto del fútbol peruano, especialmente en una etapa donde los clubes buscan optimizar recursos para fichajes, pagos salariales y planificación deportiva.

Grimaldo fichó por Praga tras pasar por Riga. (Foto: X)

Joao Grimaldo fichó por Sparta Praga

Joao Grimaldo dejará el Riga de Letonia para jugar en el Sparta Praga de República Checa, se pudo confirmar. Es más, el mismo técnico del Sparta Praga valoró el fichaje y destacó al extremo: “Sus puntos fuertes son la técnica, la habilidad y el regate individual”.

Así, mientras Joao Grimaldo continúa su carrera en Europa, Sporting Cristal capitaliza su formación y refuerza su modelo institucional. El mecanismo de solidaridad FIFA vuelve a demostrar que invertir en menores no solo tiene impacto deportivo, sino también económico, incluso años después.

Joao Grimaldo con camiseta de Sparta Praga. (Foto: X)

¿Cuándo dinero recibirá Cristal tras fichaje de Grimaldo por Praga?

¿Cuánto vale actualmente Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo vale actualmente 700 mil euros a sus 22 años, según el último reporte de Transfermarkt de noviembre del 2025.

