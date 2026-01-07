Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

Golpe económico en Sporting Cristal, el dinero exacto que entrará por el fichaje de Joao Grimaldo al Sparta Praga

Joao Grimaldo pasó del Riga de Letonia al Sparta Praga de República Checa y Sporting Cristal celebra pues ingresará un buen dinero.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Joao Grimaldo le da un último regalo a Cristal.
© Gemini IA.Joao Grimaldo le da un último regalo a Cristal.

Sporting Cristal recibió una noticia positiva desde Europa que impacta directamente en sus finanzas. El abogado Marcelo Bee Sellares confirmó que el club rimense cobrará 45 mil euros por concepto de mecanismos de solidaridad FIFA, tras el reciente fichaje de Joao Grimaldo por el Sparta Praga de República Checa.

Publicidad

El pago se origina luego del traspaso del extremo peruano desde el Riga FC de Letonia hacia el fútbol checo. Al haber participado en la formación del futbolista, Sporting Cristal tiene derecho a recibir este monto, tal como lo establece el reglamento de la FIFA para compensar a los clubes formadores.

La confirmación de Bee Sellares pone en valor el trabajo de cantera de Sporting Cristal, históricamente reconocido como uno de los mejores del Perú. Grimaldo es otro ejemplo de cómo los jugadores formados en La Florida logran proyectarse al fútbol europeo y, a la vez, generar ingresos indirectos para el club.

Si bien los 45 mil euros no representan una cifra millonaria, sí son un ingreso importante dentro del contexto del fútbol peruano, especialmente en una etapa donde los clubes buscan optimizar recursos para fichajes, pagos salariales y planificación deportiva.

Publicidad
Grimaldo fichó por Praga tras pasar por Riga. (Foto: X)

Grimaldo fichó por Praga tras pasar por Riga. (Foto: X)

Joao Grimaldo fichó por Sparta Praga

Joao Grimaldo dejará el Riga de Letonia para jugar en el Sparta Praga de República Checa, se pudo confirmar. Es más, el mismo técnico del Sparta Praga valoró el fichaje y destacó al extremo: “Sus puntos fuertes son la técnica, la habilidad y el regate individual”.

Mientras Advíncula fichó por Alianza Lima, Sporting Cristal respondió con sorpresiva decisión

ver también

Mientras Advíncula fichó por Alianza Lima, Sporting Cristal respondió con sorpresiva decisión

Así, mientras Joao Grimaldo continúa su carrera en Europa, Sporting Cristal capitaliza su formación y refuerza su modelo institucional. El mecanismo de solidaridad FIFA vuelve a demostrar que invertir en menores no solo tiene impacto deportivo, sino también económico, incluso años después.

Publicidad
Imagen
Joao Grimaldo con camiseta de Sparta Praga. (Foto: X)

¿Cuándo dinero recibirá Cristal tras fichaje de Grimaldo por Praga?

Sporting Cristal recibirá 45 mil euros por el pase de Joao Grimaldo desde el Riga hacia el Sparta Praga.

¿Cuánto vale actualmente Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo vale actualmente 700 mil euros a sus 22 años, según el último reporte de Transfermarkt de noviembre del 2025.

Publicidad

Datos claves

  • Sporting Cristal recibirá 45 mil euros por mecanismo de solidaridad tras venta de Grimaldo.
  • Joao Grimaldo fue traspasado al Sparta Praga desde el Riga FC de Letonia.
  • El abogado Marcelo Bee Sellares confirmó el pago por derechos de formación FIFA.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
La respuesta de Cristal tras saber que Advíncula fichó por Alianza
Liga 1

La respuesta de Cristal tras saber que Advíncula fichó por Alianza

Luis Advíncula actuó luego de traicionar a Sporting Cristal y fichar por Alianza Lima
Futbol Internacional

Luis Advíncula actuó luego de traicionar a Sporting Cristal y fichar por Alianza Lima

Luis Advíncula en Alianza Lima: desde Sporting Cristal los hinchas no perdonan la traición
Alianza Lima

Luis Advíncula en Alianza Lima: desde Sporting Cristal los hinchas no perdonan la traición

¿Le cortan las alas o se va? La decisión de la 'U' ante una nueva oferta de Kansas City por Inga
Universitario

¿Le cortan las alas o se va? La decisión de la 'U' ante una nueva oferta de Kansas City por Inga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo