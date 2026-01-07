Sporting Cristal recibió un golpe en el mercado y reaccionó de manera sorpresiva. Tras perder el fichaje de Luis Advíncula, quien terminó acercándose a Alianza Lima, el club rimense tomó una decisión inmediata y contundente que llamó la atención en la Liga 1.

Lejos de entrar en silencio o lamento, Cristal movió fuerte su plantel y optó por prestar a cuatro futbolistas jóvenes en una misma jornada. La lectura interna es clara: reordenar el proyecto, liberar espacio y acelerar el proceso de maduración de sus talentos.

El primero en salir fue el volante Henry Caparó, de apenas 20 años, quien jugará la temporada 2026 en Cienciano, un club que suele competir en la parte alta y que le permitirá tener minutos de mayor exigencia. Una cesión que no pasó desapercibida por tratarse de un rival directo en el torneo.

Además, Sporting Cristal prestó al volante Adrián Beltrán (20) y al lateral derecho Franshesko Cassiano (20) a Asociación Deportiva Agropecuaria, apostando por un crecimiento conjunto y continuidad para ambos juveniles. La lista se completa con la salida del volante Aldair Vásquez (22), quien reforzará a Atlético Grau.

Advíncula terminó su tiempo en Boca y jugará en Alianza. (Foto: Getty Images)

La fuerte decisión de Cristal tras fichaje de Advíncula por Alianza

Sporting Cristal no se paraliza por perder a Luis Advíncula. Reestructura, depura y apuesta por el desarrollo de su cantera, aunque el costo sea fortalecer a otros equipos de la Liga 1. En La Florida entienden que el 2026 se construye con planificación, no con reacciones emocionales.

Así, mientras Alianza Lima celebra un golpe de jerarquía, Sporting Cristal responde con una movida estratégica que puede rendir frutos a mediano plazo. El mercado sigue abierto, pero la señal ya fue enviada: en Cristal, perder una batalla no significa perder el rumbo.

Cristal anunció cuatro salidas tras fichaje de Advíncula por Alianza. (Foto: X)

¿Hasta cuándo firmó Luis Advíncula con Alianza Lima?

Luis Advíncula firmará por Alianza Lima por las siguientes dos temporadas, es decir: se quedará por todo el 2026 y 2027.

¿Cuántos años tiene Luis Advíncula?

Luis Advíncula tiene 35 años, es peruano y acaba de fichar por Alianza Lima tras dejar Boca Juniors.

Datos claves

Luis Advíncula fichó por Alianza Lima tras dejar Boca Juniors.

Henry Caparó (20 años) fue cedido a Cienciano para disputar la temporada 2026.

Aldair Vásquez, Beltrán y Cassiano fueron prestados a Atlético Grau y Asociación Deportiva Agropecuaria.

