En contra de la directiva: así fue el cántico de los hinchas de Sporting Cristal tras vencer a ADT

A pesar del triunfo de hoy en el Estadio Alberto Gallardo por 2-1, los hinchas de Sporting Cristal siguen disgustados y no fueron para nada amables con la directiva.

Sporting Cristal tomó un aire muy importante el día de hoy al derrotar 2-1 a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, los rimenses voltearon el marcador y de alguna manera le dieron una cierta alegría a sus hinchas, quienes al parecer no entienden de festejos. Y es que en pleno partido de esta mañana se mostraron muy drásticos desde las tribunas.

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Sporting Cristal logra darle vuelta al partido y le ganó por 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo



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Como bien sabemos, el hincha de Sporting Cristal mantiene un total divorcio hacia la actual directiva de la institución y poco a poco van dejando en manifiesto las durísimas críticas en contra del rendimiento de los jugadores. Por ello es que el día de hoy cuando recibieron a ADT no fueron tolerantes con el resultado en contra que se dio de manera momentánea y expusieron su enorme malestar.

“Dirigentes la conch…, a ver si se dan cuenta… que no los quiere nadie“; se puede escuchar claramente desde la tribuna popular del Estadio Alberto Gallardo durante el partido entre Sporting Cristal vs. ADT. Sabiendo que solo necesitaban ganar a como de lugar para empezar a salir del fondo de la tabla de posiciones, los hinchas rimenses fueron muy contundentes en sus apreciaciones.

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Eres el único resultado aceptable hoy.



Una jornada llena de cánticos mereciso contra presidente, dirigentes y jugadores.



Los goles los he gritado más que nunca, en una mezcla de muchos sentimientos encontrados.



Necesitamos salir a flote cueste lo que cueste.#FuerzaCristal https://t.co/Kq6HICI0Cv pic.twitter.com/1numjjn3s7 — cazonattiSCmo 🇧🇷🩵 (@EsportiCristal) May 24, 2026

Con el triunfo de hoy por 2-1 ante ADT, ahora Sporting Cristal sumó 19 puntos en el Torneo Apertura 2026 y ocupa el puesto 11 en la tabla de posiciones. Al margen de esta pequeña recuperación de por medio, los aficionados mantienen un tremendo malestar hacia las decisiones de una directiva que sigue siendo liderada en lo deportivo por Julio César Uribe y Gustavo Zevallos.

Sporting Cristal se alista para un duelo decisivo por la Copa Libertadores 2026

Luego del triunfo de esta mañana frente a ADT, ahora Sporting Cristal se enfocará en descansar y a la vez tendrá algunos días muy importantes para preparar un partido decisivo en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El rival será Cerro Porteño en Asunción y los rimenses necesitan el triunfo para soñar con la posibilidad de llegar a octavos de final.

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Es cierto que no dependen de sí mismos para cumplir con el objetivo ya que en el otro partido de la zona es Junior quien deberá imponerse ante Palmeiras en Sao Paulo, pero en el peor de los casos podrían quedarse en competencia internacional al acceder a la Copa Sudamericana 2026. El próximo jueves 28 de mayo a las 17:00 horas veremos cómo termina la situación para los celestes.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal logró una importante victoria por 2-1 tras remontarle el partido a ADT en el Estadio Alberto Gallardo, escalando a la undécima posición del Torneo Apertura con 19 puntos .

logró una importante victoria por tras remontarle el partido a en el Estadio Alberto Gallardo, escalando a la undécima posición del Torneo Apertura con . A pesar de la recuperación deportiva, los hinchas rimenses manifestaron su total descontento y entonaron fuertes cánticos en contra de la directiva del club durante el encuentro.

El equipo bajopontino ahora se enfocará en su trascendental visita a Cerro Porteño este jueves 28 de mayo a las 17:00 horas, donde buscará el milagro para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 o, en su defecto, asegurar un cupo a la Copa Sudamericana.