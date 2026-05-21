Tras prácticamente queda fuera de la Copa Libertadores 2026, ahora los hinchas de Sporting Cristal se organizan y volverán a las calles para exigir la salida de Innova Sports.

Sporting Cristal perdió en su visita a Junior por la Copa Libertadores 2026 y es muy probable que le haya dicho adiós a la posibilidad de clasificar a los octavos de final. Esto simplemente es una raya más al tigre para los verdaderos hinchas que ven cómo partido tras partido el equipo decae en la obtención de objetivos y por ende es que tomaron una drástica postura en contra de toda la directiva.

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Si bien ya es sabido que los hinchas de Sporting Cristal mantiene una pésima relación con la actual dirigencia, llámese con Joel Raffo, Gustavo Zevallos y Julio César Uribe (por mencionar a los más conocidos), ahora está clarísimo que los quieren ver fuera de la institución. En redes sociales se ha hecho viral una convocatoria de marcha en contra de Innova Sports que será el día de hoy.

Fuente: El Comité Celeste.

“Dirigentes de mier… Dirigentes sin alma. Solo saben llenarse los bolsillos de plata. Están matando al club, manchando nuestra historia. Se olvidaron que el Sporting Cristal solo sabe de glorias” y “Marcha contra Innova. ¡Cristal es de su gente y no de estos mercenarios! ¡Defendamos nuestro escudo en las calles”; son algunos de los mensajes en la más reciente convocatoria a través de ‘X’.

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Hoy la cita es a las 4pm, en el ex cine Orrantia. FUERZA CRISTAL CSM ! 🩵 pic.twitter.com/hBmGXWZSDT — Catha 🌻 (@cathacastaneda) May 21, 2026

Desde hace unos días empezó a circular esta información, aunque luego de la derrota por 3-2 ante Junior en Cartagena por la Copa Libertadores 2026 empezó a viralizarse aún más. Lo cierto es que la cita está pactada para el día de hoy jueves 21 de mayo a partir de las 16:00 horas en el distrito de San Isidro en Lima, así que esperemos una marcha pacífica y sin hechos lamentables de por medio.

La realidad de Sporting Cristal en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

Al margen de las diferencias que puedan tener los hinchas con los actuales directivos de Sporting Cristal desde hace un tiempo, en el aspecto netamente futbolístico tampoco es que el equipo esté dando la talla y por ende es que las molestias se entienden aún más. Los celestes quedaron con 6 puntos en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 y ahora visitarán a Cerro Porteño en Paraguay en la última fecha con la posibilidad de quedarse en la Copa Sudamericana 2026.

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Ahora, respecto a la actualidad del plantel en la Liga 1, el panorama es mucho más desalentador. En 15 fechas disputadas del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal tan solo ha sumado 16 puntos de 45 posibles y están en el puesto 12 de la tabla general. Muy lejos de los primeros lugares y más cerca a la zona de descenso, los dirigidos por Zé Ricardo tendrán que reaccionar muy pronto si es que no quieren ver cómo esta temporada se les complicaría aún más.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Los hinchas de Sporting Cristal convocaron una marcha contra la directiva de Innova Sports para hoy jueves 21 de mayo a las 16:00 horas en el distrito de San Isidro.

convocaron una marcha contra la directiva de para hoy jueves a las 16:00 horas en el distrito de San Isidro. El cuadro rimense complicó su clasificación a octavos tras caer 3-2 ante Junior en Colombia, quedándose con 6 puntos en el Grupo F de la Copa Libertadores.

ante en Colombia, quedándose con en el Grupo F de la Copa Libertadores. A nivel local, el equipo dirigido por Zé Ricardo atraviesa una grave crisis de resultados, ubicándose en el puesto 12 del Torneo Apertura con apenas 16 puntos de 45 posibles.