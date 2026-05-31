Sporting Cristal cada vez está peor y luego de perder ante Cienciano en el Cusco es que los hinchas explotaron al estar muy cerca de la zona de descenso.

Sporting Cristal sigue de mal en peor y claramente no levanta cabeza en el fútbol peruano. Acaban de perder 3-2 ante Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el cierre de la primera etapa del campeonato y los hinchas demuestran una vez más que están hartos del rendimiento del equipo. Ahora, por si fuera poco, notan con mucha cercanía la posibilidad del descenso en el acumulado.

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Al término de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal quedó con tan solo 19 puntos ganados de 51 posibles y está ubicado en el puesto 12 de la tabla general. Es decir, los celestes se encuentran a 3 puntos del último lugar que es ocupado por Juan Pablo II con 16 unidades. Es un completo lamento para los hinchas celestes que una vez más evidenciaron un tremendo malestar.

“Sporting Cristal es una completa vergüenza. Ya no da pena ni cólera, da risa”, “Innova Sports y Joel Raffo son el cáncer del Sporting Cristal, nos están llevando al descenso. Dedíquense a gerenciar bodegas, ¡estafadores!” y “Cristal está peleando el descenso. Quién no lo quiera decir no sabe nada de este deporte. Innova destruyó al club y nosotros no hacemos nada”; se puede apreciar en distintos comentarios de aficionados rimenses a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El partido de esta noche frente a Cienciano en el Cusco ha sido uno más de los tantos de la presente temporada en donde Sporting Cristal pierde el rumbo y se muestra como un equipo muy frágil en defensa. Peor aún cuando se dio la expulsión de un Gustavo Cazonatti que sin duda alguna perjudicó a los suyos y no permitió que los rimenses mantengan la ventaja que tenían en el marcador.

¿La directiva de Sporting Cristal alista modificaciones en la actual plantilla?

Por el momento no existe una información confirmada respecto a la posibilidad de que Zé Ricardo pueda dar un paso al costado de las filas de Sporting Cristal. A menos de que se trate de una renuncia de por medio, el entrenador brasileño se quedará al mando del equipo y por ello es que la directiva sí trabaja en refuerzos pensando en lavarse la cara en el próximo Torneo Clausura 2026.

Siendo conscientes que el nivel actual de la plantilla ha sido defectuoso y de que requieren potenciarlo a como de lugar si es que aún tienen la mentalidad de pelear por cosas importantes en este año 2026, el arribo de varios jugadores será determinante para apreciar un rostro distinto de Sporting Cristal. La actualidad no amerita ilusión ni nada en un hincha que ve cómo su club está muy cerca del descenso, así que las decisiones dirigenciales serán las más esperadas.

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Fuente: Getty Images.

Así quedó la tabla de posiciones al término del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES

3-2 perdió Sporting Cristal frente a Cienciano en el Torneo Apertura 2026 .

perdió frente a en el . 19 puntos sumó Sporting Cristal , ubicándose en el puesto 19 de la tabla general.

sumó , ubicándose en el puesto 19 de la tabla general. Zé Ricardo se mantendría como entrenador de Sporting Cristal sin confirmarse su salida.