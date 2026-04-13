La diferencia trascendental entre Zé Ricardo y Paulo Autuori: para la reciente mejora de Sporting Cristal

El ambiente en Sporting Cristal ha cambiado drásticamente tras la llegada de Zé Ricardo. La reciente victoria ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores es el primer síntoma de una evolución que va más allá de lo táctico.

Publicidad

Las reveladoras frases de Kevin Pacheco

Según reveló el periodista Kevin Pacheco en el programa Al Límite de L1 MAX, la clave de esta mejora reside en el trato humano y la motivación directa hacia el plantel rimense. La comparativa entre el actual técnico y el saliente Paulo Autuori es contundente.

Pacheco detalló cómo la energía en el banquillo y en las conferencias ha dado un giro de 180 grados: “Escuchaba a Zé Ricardo motivar a los jugadores y estaba metido en el partido, incluso en conferencia resaltaba a Maxloren y a Vizeu. Autuori decía que no destacaba nada del equipo”, precisó el comunicador.

🎙️@kevin23pacheco: "Escuchaba a Zé Ricardo motivar a los jugadores y estaba metido en el partido, incluso en conferencia resaltaba a MaxLoren y a Vizeu. Autuori decía que no destacaba nada del equipo".#ALL1MITE



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/LBNN7YJlH0 — L1MAX (@L1MAX_) April 13, 2026

Publicidad

Este respaldo público hacia figuras como Maxloren Castro y Felipe Vizeu ha sido fundamental. Mientras Autuori mantenía una postura distante, Zé Ricardo apuesta por la validación constante del talento joven y experimentado.

Impacto inmediato en la Copa Libertadores

El efecto de esta nueva gestión se tradujo rápidamente en resultados positivos. El triunfo ante Cerro Porteño no solo suma puntos vitales, sino que libera la tensión acumulada tras la salida de Autuori por “situaciones desconocidas”.

Para el hincha de Sporting Cristal, esta “era de la alegría” representa una variante necesaria en la Liga 1. La proactividad de Zé Ricardo parece haber conectado nuevamente con el compromiso del vestuario celeste.

Publicidad

DATOS CLAVES