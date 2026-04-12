La primera salida oficial en el ciclo de Zé Ricardo como DT de Sporting Cristal

Sporting Cristal vive una etapa de cambios en la presente temporada desde la incorporación del técnico Zé Ricardo. El conjunto ‘celeste’ tiene como prioridad recuperar su mejor versión y ser protagonista tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

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Bajo ese contexto, se conoció que un futbolista de la Selección Nacional no seguirá siendo parte del plantel y continuará su carrera en otro club importante del país.

¿De quién se trata?

Sporting Cristal ha destacado en los últimos años por apostar por talento joven, especialmente formado en sus canteras. Entre esos nombres figuraba Santiago Berckemeyer, quien era proyectado como una opción a futuro en el primer equipo. No obstante, en una decisión sorpresiva, optó por dejar la institución para buscar mayor continuidad en otro club.

La información fue dada a conocer por el periodista Christian Fanárraga, quien indicó que el mediocampista se desvinculó del cuadro ‘rimense’ en la presente temporada y ya cerró su incorporación a Unión Huaral. El club, que actualmente compite en la Liga 3, es uno de los tradicionales del fútbol peruano y cuenta con dos títulos en la máxima categoría.

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“Santiago Berckemeyer firmó por Unión Huaral para jugar la Liga 3. Se fue libre de Sporting Cristal“, así lo dio a conocer el mencionado periodista a través de su cuenta en Twitter.

Santiago Berckemeyer firmó por Unión Huaral para jugar la Liga 3.



➡️ Se fue libre de Sporting Cristal.@CTactica04 pic.twitter.com/NTuawrP91M — Cristhian Fanárraga (@CristhianFanrr2) April 12, 2026

Fue convocado a la Selección Peruana

Santiago Berckemeyer era visto como una de las principales promesas de las divisiones menores de Sporting Cristal, destacando por su talento y proyección. Ese rendimiento le permitió ser convocado a la Selección Peruana Sub 20 y, si logra consolidarse en su carrera, podría meterse en el radar de la absoluta en el futuro.

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Berckemeyer apuntaba a ser una de las principales apuestas a futuro en Sporting Cristal, pero finalmente la dirigencia optó por dejarlo partir sin costo a otro equipo.

Ahora, el mediocampista peruano tiene como objetivo consolidarse y ser pieza clave en la lucha por el ascenso a la Liga 2 en 2027. De hecho, ya comenzó a sumar minutos con Unión Huaral en amistosos frente a Alianza Lima y Universitario.

DATOS CLAVES

El mediocampista Santiago Berckemeyer dejó Sporting Cristal para fichar por el club Unión Huaral.

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Berckemeyer se unió al equipo huaralino en condición de jugador libre para disputar la Liga 3.