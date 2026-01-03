Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

La ilusión de Gabriel Santana tras llegar a Lima para ser presentado en Sporting Cristal: “Vamos a buscar el título”

Gabriel Santana pisó territorio nacional en horas de la mañana y fue abordado por la prensa para conocer sus primeras sensaciones al firmar por Sporting Cristal.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Gabriel Santana en declaraciones con la prensa.
© Ovación.Gabriel Santana en declaraciones con la prensa.

Sporting Cristal se alista para la temporada 2026 y sus refuerzos empezaron a llegar al país para sumarse a las revisiones médicas en las instalaciones de la institución. Uno de los primeros que habló con los medios deportivos locales fue Gabriel Santana, quien por cierto se mostró bastante ilusionado y ya con ganas de empezar a ganarse un lugar en las planificaciones de Paulo Autuori.

Publicidad
Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

El volante ofensivo de 35 años representa ser uno de los fichajes más importantes de Sporting Cristal ya que su pasado reciente evidencia un buen nivel al haber sido clave en Mirassol FC en la Serie A del Brasileirao. Eso sí, Gabriel Santana destacó que espera adaptarse lo más pronto posible a la idea de juego de los rimenses ya que reconoce muy bien el fútbol que se practica en el club.

“Las expectativas son las mejores y espero hacer un gran año con Sporting Cristal. Mi objetivo al llegar aquí es buscar títulos, ser feliz y espero que lo podamos conseguir. Aquí se hace un fútbol de mucha calidad y velocidad. Espero adaptarme lo más rápido posible para entregar lo que todos esperan de mí”; comentó Gabriel Santana a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Publicidad
Tweet placeholder

Las expectativas de Gabriel Santana en Sporting Cristal y el respeto hacia Paulo Autuori

Gabriel Santana aseguró que uno de los grandes objetivos que tiene con Sporting Cristal es buscar el título nacional en la temporada 2026. Claramente, no será una tarea para nada sencilla y tendrán que empezar a trabajar desde ahora. Además, no perdió la oportunidad para revelar que el nombre de Paulo Autuori genera mucha consideración en Brasil gracias a lo que ha podido conseguir.

Sporting Cristal pelea con clubes de Colombia y Bolivia para fichar a nuevo delantero

ver también

Sporting Cristal pelea con clubes de Colombia y Bolivia para fichar a nuevo delantero

Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.
Publicidad

“Vamos a buscar el título y me voy a entregar al máximo. Todos le tenemos respeto a Paulo Autuori en Brasil y sabemos de sus cualidades. Espero que pueda encajar lo más rápido posible en su esquema de juego”; finalizó con sus declaraciones el volante brasileño y con lo cual podemos entender que está listo para ponerse a disposición del comando técnico de Sporting Cristal.

¿Cuándo empieza la pretemporada de Sporting Cristal?

Sporting Cristal iniciará con los trabajos de pretemporada el próximo lunes 5 de enero y se realizarán en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva La Florida. A la espera de que puedan llegar los refuerzos que han sido confirmados hasta el momento, Paulo Autuori y su equipo de trabajo podrán trazar los objetivos para este año 2026 en donde el título de la Liga 1 es imperativo. Además, deberán remar desde la Fase 2 de la Copa Libertadores para meterse a fase de grupos.

Fuente: @MDeportivope

Fuente: @MDeportivope

Publicidad

DATOS CLAVES

  • El volante brasileño Gabriel Santana, de 35 años, se incorporó a Sporting Cristal como refuerzo.
  • El técnico Paulo Autuori iniciará la pretemporada con el club el lunes 5 de enero.
  • Sporting Cristal competirá en la temporada 2026 desde la Fase 2 de la Copa Libertadores.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada
Liga 1

Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo
Universitario

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo

Exclusivo: Luis Advíncula, un paso más cerca de dejar Boca Juniors y volver a Perú
Peruanos en el exterior

Exclusivo: Luis Advíncula, un paso más cerca de dejar Boca Juniors y volver a Perú

Sebastián Britos sorprendió al volver a Lima y dejó fuerte mensaje a Universitario
Universitario

Sebastián Britos sorprendió al volver a Lima y dejó fuerte mensaje a Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo