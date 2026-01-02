Sporting Cristal se mueve en el mercado y apunta a un delantero extranjero, pero la operación no será sencilla. El club rimense ya trabaja en silencio para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada y el nombre que aparece en carpeta es el de Andrey Estupiñán, atacante colombiano que está próximo a definir su futuro.

El delantero termina contrato con Deportivo Cali, situación que despertó el interés de varios clubes de la región. Según información de Mariano Olsen, Estupiñán analiza propuestas concretas de Deportivo Pasto y Águilas Doradas de Colombia, además de una oferta internacional de The Strongest de Bolivia, lo que convierte su fichaje en una verdadera puja continental.

En ese escenario aparece Sporting Cristal, que busca un ‘9’ con potencia, experiencia en ligas competitivas y capacidad para asumir presión. El perfil de Estupiñán encaja en lo que pretende el cuadro celeste: un delantero con presencia física, movilidad y gol, capaz de competir tanto en Liga 1 como en torneos internacionales.

La competencia, sin embargo, es fuerte. Los clubes colombianos juegan con la ventaja del contexto local y el conocimiento del jugador, mientras que The Strongest seduce con Copa Libertadores y protagonismo en Bolivia. Cristal, por su parte, apuesta por un proyecto deportivo estable y la posibilidad de ser pieza clave en el equipo.

Andrey Estupiñán puede ser refuerzo de Sporting Cristal. (Foto: X)

Los números de Andrey Estupiñán en el 2025

Solo en la temporada 2025 del Fútbol de Colombia, Andrey Estupiñán tiene un puntaje general de 6.85 por parte de Sofascore. El delantero jugó 39 partidos, marcó 11 goles y está en la órbita de Sporting Cristal.

En La Florida saben que no será una negociación sencilla, pero el interés es real. Sporting Cristal va por delantero y Estupiñán está en el radar, aunque deberá ganar una batalla de mercado ante Colombia y Bolivia. Las próximas semanas serán decisivas y el desenlace podría marcar uno de los movimientos más importantes del periodo de fichajes.

Andrey Estupiñán jugando en Deportivo Cali. (Foto: Deportivo Cali)

¿En qué clubes jugó Andrey Estupiñán?

Andrey Estupiñán ha jugado en clubes de Colombia como Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali.

¿Cuánto vale actualmente Andrey Estupiñán?

Andrey Estupiñán vale 400 mil euros actualmente, según el último reporte de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue en el 2021 cuando alcanzó 1 millón de euros a la edad de 26 años.

Datos claves

Sporting Cristal busca fichar al delantero colombiano Andrey Estupiñán para la próxima temporada.

El atacante registró 11 goles en 39 partidos disputados durante la temporada 2025.

Estupiñán tiene ofertas de Deportivo Pasto, Águilas Doradas y el club The Strongest.

