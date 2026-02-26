¿Por qué Paulo Autuori amenaza con irse de Sporting Cristal pese a la clasificación en Copa Libertadores?

Sporting Cristal sacó adelante una semana bastante complicada. Primero levantó un 0-2 en contra frente a Universitario de Deportes por el Torneo Apertura 2026 y luego eliminó a 2 de Mayo en el marco de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Ahora, de manera bastante llamativa y singular, existe un escenario en donde Paulo Autuori podría abandonar el cargo de entrenador.

¿Qué es lo que realmente sucede en Sporting Cristal? Resulta que, luego de la victoria por penales ante 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao, se dio una declaración muy contundente por parte de Paulo Autuori en relación a que si la directiva planea reforzar el plantel con un jugador extranjero, a la vez tendrían que conseguirse a otro director técnico ya que se marcharía.

Frente a la consulta de ser consciente de la falta de efectividad en Sporting Cristal y de la posibilidad de sumar algún jugador extranjero en ofensiva, Paulo Autuori fue muy drástico en su respuesta y no dejó dudas de sus convicciones en una reciente conferencia de prensa. “Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo”.

Estas palabras se dieron luego de que Sporting Cristal elimine a 2 de Mayo en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Es decir, en el buen ambiente de un triunfo en una llave complicada, el entrenador brasileño no quiere saber nada de sumar a otro extranjero ya que considera que va en contra de sus principios de darle oportunidad a jugadores de la cantera, pese a que el equipo debe mejorar.

El contundente motivo por el que Sporting Cristal necesita reforzarse en ofensiva

Uno de los aspectos que más cuestionamientos genera el juego de Sporting Cristal tiene que ver con la falta de efectividad en ofensiva. Dicho esto, la presencia de Felipe Vizeu sigue sin convencer y en el último partido frente a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 quedó clarísimo que los celestes necesitan de mayores variantes en dicha zona del campo.

Además de Irven Ávila, quien por cierto también fue titular en dicho partido, los últimos 20 minutos de juego dejaron en evidencia que Sporting Cristal jugó sin un ‘9’ referente de área. Ni Diego Otoya ni Mateo Rodríguez, los presuntos llamados a sumar minutos, fueron parte de los recambios que propuso Paulo Autuori y a pesar de ello es que sigue sosteniendo que no ficharán a alguien más.

