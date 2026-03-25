En una información de último minuto, Sporting Cristal hizo oficial la salida del técnico Paulo Autuori. En un comunicado de prensa, el cuadro del Rímac mencionó que se llegó a un mutuo acuerdo y que el estratega brasileño no es más el entrenador oficial del plantel celeste.

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Esta decisión parecía tomar fuerza hace unas semanas, pero se fue diluyendo tras las declaraciones del entrenador, pero tal parece que todo se quebró y que la relación tanto del club Sporting Cristal como del técnico Paulo Autuori no daba para más.

Ahora empieza la danza de nombres que podrían llegar a Sporting Cristal. Si bien la espera puede tardar, lo cierto es que hay premura por el pronto debut del plantel en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y tratar de remontar la complicada situación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

“El Club Sporting Cristal y el profesor Paulo Autuori han decidido dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución, en la cual condujo al plantel profesional desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, en lo que significó su retorno a casa”, comentó el cuadro celeste.

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Sporting Cristal hizo oficial la salida de Paulo Autuori. (Foto: Sporting Cristal)

Paulo Autuori no sigue en Sporting Cristal

La relación entre Sporting Cristal y Paulo Autuori se rompió más por desgaste que por cuestiones de resultados. Si bien el cuadro celeste está en la sexta posición del Torneo Apertura con 11 puntos y a 9 del líder: Alianza Lima, la sensación era que entre ambas partes ya no podían seguir.

Ahora Sporting Cristal tendrá que buscar un nuevo técnico para asumir los desafíos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 y de la Copa Libertadores 2026. Lo más probable es que Jorge Soto asuma la dirección de manera interina.

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Paulo Autuori se fue de Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

El reemplazo de Paulo Autuori en Sporting Cristal

Lo más probable es que Jorge Soto tome la dirección técnica de Sporting Cristal de manera interina, mientras que la dirigencia busca un entrenador de urgencia puesto que tendrá que jugar por Liga 1 el viernes 3 de abril y el miércoles 8 de abril en Copa Libertadores.

Los números de Paulo Autuori en Sporting Cristal

En su segunda etapa en Sporting Cristal, Paulo Autuori registró un total de 46 partidos, 24 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

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Datos claves

Paulo Autuori finalizó oficialmente su etapa como técnico de Sporting Cristal en marzo 2026.

El club celeste ocupa la sexta posición del Torneo Apertura con 11 puntos acumulados.

Jorge Soto asumiría el cargo de entrenador interino tras la salida del estratega brasileño.