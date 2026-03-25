Gustavo Zevallos reveló cómo se fue Autuori y ya mencionó un posible reemplazo: “Pasa a ser observado”

El cuadro de Sporting Cristal no está pasando su mejor momento y se vienen tomando decisiones fuertes. En este caso se tomó la contundente decisión de separar sus caminos junto a Paulo Autuori. El DT brasileño deja el puesto y ahora se está buscando a un nuevo entrenador. Eso sí, en el Rímac parece que tienen al indicado para que pueda tomar su lugar.

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Gustavo Zevallos habló en Radio Ovación sobre la salida del DT brasileño de La Florida. Pero también habló sobre el posible reemplazo, mencionando el nombre de Roberto Mosquera como uno de los que podría tomar su lugar. Justamente la ‘Mosca’ renunció hace nada a Sport Huancayo, por lo que podría ser esta la razón para su decisión final.

Roberto Mosquera se despidió de Sport Huancayo (Foto: Huancayo).

“Roberto Mosquera es una persona identificada con el club, llegó de muy niño, tuvo dos etapas y ha campeonado en las dos. Siempre un técnico como él pasa a ser observado”, fue lo que mencionó el gerente deportivo del equipo ‘celeste’.

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Esto deja en claro que es uno de los que está siendo evaluado para formar parte del equipo. Así que seguramente en los próximos días se puedan dar más novedades sobre quién podría ser el nuevo entrenador del cuadro de Sporting Cristal. El parón de selecciones puede ayudar a que puedan analizar mejor las opciones que tienen sobre la mesa.

Etapas de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

La primera se dio entre el 2012 y 2013 en el que dirigió un total de 77 partidos. Justamente en ese 2012 consiguió levantar el título de campeón nacional. En aquella oportunidad fueron 40 victorias, 20 empates y tan solo 17 derrotas con un saldo de 145 goles y 77 en contra con 140 puntos ganados.

Mientras tanto, la segunda etapa fue entre el 2020 y 2022, acá ya fueron 115 partidos los que dirigió. Acá fueron 2 títulos que se sumaron a la vitrina, en el 2020 se ganó la Liga 1, mientras que en el 2021 la Copa Bicentenario. Acá fueron 65 las victorias, 27 empates y 23 derrotas con 216 goles a favor y 133 en contra sumando 222 puntos.

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